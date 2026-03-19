ФОТО: в одном из районов Риги появился новый магазин top! после полной реновации здания
19 марта 2026 года в Риге, на улице Вайделотес, 14, открылся новый магазин top! Vaidelote, расширив присутствие сети магазинов top! в столице Латвии. Общий объем инвестиций в реализацию проекта превышает 1 миллион евро, а в повседневной работе магазина будут заняты 10 сотрудников.
Торговая площадь нового магазина в Ильгюциемсе составляет 345 квадратных метров, и он обеспечивает удобную и современную среду для покупок местным жителям. Магазин будет работать ежедневно с 08.00 до 22.00, для его работы созданы 10 рабочих мест.
Здание, в котором расположен магазин, было приобретено в начале 2025 года, после чего в нем провели полную внутреннюю реновацию. Магазин оснащен энергоэффективным оборудованием последнего поколения и LED-освещением. Интерьер оформлен в соответствии с новой концепцией дизайна магазинов top!, которая привносит в торговое пространство атмосферу латвийской природы и уюта.
Открытие нового магазина стало стратегическим шагом в развитии сети top! в Риге и в Латвии в целом. Это уже 222-й магазин сети top! и 14-й магазин в Риге.
В магазине top! Vaidelote покупателям ежедневно будет доступен широкий ассортимент — как продукция местных латвийских производителей, так и популярные товары зарубежных брендов. В предложении также есть свежая мясная продукция, выращенная в Латвии, а также выпеченные на месте с любовью булочки. Для удобства покупателей в магазине установлены таромат и две кассы.