За что портал объявлений ss.lv оштрафовали на 186 780 евро

В ходе расследования было установлено, что SS злоупотребляла своим сильным положением на рынке по отношению к клиентам в период с 13 марта 2020 года по 27 мая 2021 года. В этот период компания применяла практику исключения, то есть удаляла и блокировала аккаунты пользователей на ss.lv и ss.com, если пользователь публиковал свое объявление на конкурирующей платформе pp.lv, принадлежащей SIA Inbokss.