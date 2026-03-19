За что портал объявлений ss.lv оштрафовали на 186 780 евро
Совет по конкуренции (СК) наложил штраф в размере 186 780 евро на SIA SS, владеющее порталом объявлений ss.lv, за препятствование развитию конкурирующей платформы, сообщила председатель СК Иева Шмите на пресс-конференции в четверг.
СК констатировал, что платформа SS злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке онлайн-объявлений в Латвии в нарушение статьи 102 Договора о функционировании Европейского союза. За это нарушение СК наложил штраф в размере 186 780 евро и обязал разработать четкие и объективные критерии для будущего сотрудничества с клиентами, чтобы предотвратить подобные случаи.
В период нарушения SS занимала более 60% рынка по количеству размещенных объявлений, в то время как рыночные доли других крупных платформ объявлений были значительно меньше - следующий по величине игрок Facebook Marketplace имеет долю рынка менее 15%.
В ходе расследования было установлено, что SS злоупотребляла своим сильным положением на рынке по отношению к клиентам в период с 13 марта 2020 года по 27 мая 2021 года. В этот период компания применяла практику исключения, то есть удаляла и блокировала аккаунты пользователей на ss.lv и ss.com, если пользователь публиковал свое объявление на конкурирующей платформе pp.lv, принадлежащей SIA Inbokss.
Так поступали и в тех случаях, когда пользователь хотел разместить объявление на платформе и указывал свой адрес электронной почты inbox.lv - регистрация объявления была невозможна, если не был указан другой адрес электронной почты. СК указал, что такая практика ограничивала возможность конкурента развиваться и сужала выбор пользователей.