Кто в Латвии еще торгует с Россией и Беларусью: Нацобъединение требует обнародовать список фирм
Сейм Латвии может вскоре раскрыть список компаний, продолжающих работать с Россией и Беларусью. Политики требуют прозрачности, а противники блокируют решение — конфликт вокруг бизнеса и безопасности выходит на новый уровень.
Оппозиционное Национальное объединение (NA) внесло в Сейм проект решения, предлагая опубликовать список импортеров и экспортеров — предприятий, которые продолжают осуществлять сделки с Россией и Беларусью. Парламентарии в четверг не включили проект решения в повестку заседания Сейма, поскольку против него возразила внефракционный депутат, бывшая руководитель фракции «За стабильность» в Сейме Светлана Чулкова.
Регламент Сейма предусматривает, что если премьер-министр или хотя бы один депутат возражает против включения постоянного предложения в повестку заседания, Сейм принимает решение о включении этого предложения в повестку следующего заседания. В связи с этим Сейм решил включить проект решения NA в повестку заседания следующей недели. Против включения в повестку следующего заседания Сейма голосовали бывшие и действующие депутаты «За стабильность», а также депутаты фракции «Латвия на первом месте».
Проектом решения поручается премьер-министру Эвике Силине обеспечить публикацию списка предприятий, продолжающих осуществлять сделки с Россией и Беларусью, до 29 марта 2026 года. Проект решения также подписали депутаты от «Объединенного списка».
Депутат Сейма Артурс Бутанс (NA) отмечает, что общество имеет право знать, какие предприятия поддерживают экономические отношения со странами, угрожающими региональной безопасности. «Открытость информации в этом вопросе способствовала бы прозрачности и позволила бы потребителям, предприятиям и государственным учреждениям принимать информированные и взвешенные решения о покупках или сотрудничестве», — заявил Бутанс.
Партия отмечает, что в нынешней геополитической ситуации экономическое сотрудничество с Россией и Беларусью является не только индивидуальным выбором или бизнес-решением — оно также имеет более широкое влияние на государственную безопасность и общественные интересы. Поэтому информация о таких сделках является существенной для снижения косвенной поддержки экономик стран-агрессоров и продвижения ответственного предпринимательства, считает политическая сила.