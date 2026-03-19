Кто в Латвии еще торгует с Россией и Беларусью: Нацобъединение требует обнародовать список фирм

Регламент Сейма предусматривает, что если премьер-министр или хотя бы один депутат возражает против включения постоянного предложения в повестку заседания, Сейм принимает решение о включении этого предложения в повестку следующего заседания. В связи с этим Сейм решил включить проект решения NA в повестку заседания следующей недели. Против включения в повестку следующего заседания Сейма голосовали бывшие и действующие депутаты «За стабильность», а также депутаты фракции «Латвия на первом месте».