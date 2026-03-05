Дело строительного картеля разваливается: Верховный суд исключил из улик тайные записи

В августе 2019 года Совет по конкуренции (СК) заявил о громком деле - раскрытии картеля строительных компаний. Было выявлено, что десять строительных компаний в течение многих лет договаривались об условиях участия в публичных и частных закупках в Латвии. В то время это дело называли одним из самых крупных дел о расследовании картелей в истории СК, говорили о том, что причастным к нему компаниям придется считаться не только со штрафами, но и с тем, что заказчики могут предъявить иски о возмещении убытков, а также звучали прогнозы, что эти предприятия больше не получат заказов. Казалось бы, все доказательства на руках, но вскоре стали появляться первые тревожные сигналы, свидетельствующие о том, что не все так просто, сообщает Latvijas Avīze.