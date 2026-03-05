Дело строительного картеля разваливается: Верховный суд исключил из улик тайные записи
Дело строительного картеля, считавшееся одним из самых громких в Латвии, оказалось под угрозой: Верховный суд признал недопустимыми ключевые улики, и процесс придется начинать заново, что осложняет расследование подобных нарушений в будущем.
В августе 2019 года Совет по конкуренции (СК) заявил о громком деле - раскрытии картеля строительных компаний. Было выявлено, что десять строительных компаний в течение многих лет договаривались об условиях участия в публичных и частных закупках в Латвии. В то время это дело называли одним из самых крупных дел о расследовании картелей в истории СК, говорили о том, что причастным к нему компаниям придется считаться не только со штрафами, но и с тем, что заказчики могут предъявить иски о возмещении убытков, а также звучали прогнозы, что эти предприятия больше не получат заказов. Казалось бы, все доказательства на руках, но вскоре стали появляться первые тревожные сигналы, свидетельствующие о том, что не все так просто, сообщает Latvijas Avīze.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) достаточных доказательств взяточничества по делу строительного картеля не собрало и прекратило дело. СК рассчитал общий штраф для участников картеля на сумму 16,65 млн евро, однако на добровольное урегулирование для уменьшения штрафа согласилась только одна компания, а остальные предприятия выводы СК оспорили, и дело увязло в длительном судебном процессе, который продолжается до сих пор.
Недавно в "судебном спектакле" по делу строительного картеля начался новый громкий акт. В декабре прошлого года Сенат Верховного суда преподнес "рождественский подарок" участникам дела, признав, что при расследовании нарушений конкуренции нельзя было использовать тайно записанные KNAB разговоры владельцев строительных компаний. Теперь дело придется рассматривать еще раз, но уже без использования записей разговоров в качестве доказательств.
Решение Сената повлияет не только на дальнейшее рассмотрение конкретного дела, но и значительно усложнит расследование подобных нарушений в будущем, поэтому с новой силой возобновились дискуссии между надзорными органами и политиками о том, как изменить абсурдную ситуацию. В Сейме эти дискуссии продолжаются уже второй месяц. По мнению представителей самой отрасли, главный урок этого дела - важность системности, так как стабильная, профессионально управляемая и предсказуемая среда снижает риски для всех сторон - предпринимателей, государства и общества.