"Не выезжайте по суше": предупреждение для латвийских граждан в Израиле
Посол Латвии в Израиле призывает латвийцев, оказавшихся в зоне конфликта, не рисковать и оставаться в безопасных местах, поскольку попытки выехать по суше могут быть опасны.
Посол Латвии в Израиле Гинтс Серафинович рекомендует застрявшим в этой стране латвийцам оставаться в безопасных местах и не пытаться покинуть страну по суше, поскольку это может быть опасно.
В передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении посол рассказал, что выехать из Израиля по суше можно через Египет, а с сегодняшнего дня покинуть страну можно будет также через Иорданию. Позже ожидается, что будет организовано паромное сообщение с Кипром.
Посол Латвии в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Дана Голдфинча ранее также не рекомендовала латвийцам самостоятельно пытаться покинуть ОАЭ по сухопутным маршрутам, а вместо этого дожидаться решения ситуации на месте.
Серафинович сообщил, что посольству известно о нескольких десятках находящихся в Израиле латвийцах, которые зарегистрировались в консульском регистре или связались с посольством. В настоящее время посольство закрыто для посетителей и не предоставляет ряд услуг, сосредоточившись на решении вопросов безопасности.