Бензина всем хватит? В Латвии пересчитали запасы топлива в связи с войной в Иране

Хотя на конечную цену топлива влияет множество различных факторов — биржевые цены на нефть, логистические расходы на топливо, налоги и торговая наценка, — свое влияние оказывают и расходы на обеспечение стратегических резервов. Учитывая, что 22 декабря прошлого года были приняты изменения в нормативных актах, предусматривающие снижение ставки платы за услугу стратегических резервов с 1 января 2026 года, это может оказать небольшое положительное влияние на цены топлива на автозаправочных станциях.