Бензина всем хватит? В Латвии пересчитали запасы топлива в связи с войной в Иране
Государственная компания Possessor сообщает, что в 2025 году первоначальный график закупки стратегических резервов был значительно опережен, и уже сейчас в собственности государства приобретено более 50 % необходимого объема нефтепродуктов. Это укрепляет энергетическую безопасность Латвии, что особенно важно в нынешних геополитических условиях.
Председатель правления Possessor Андрис Гадманис подчеркивает: «Новая модель стратегических резервов одновременно обеспечивает и более низкие расходы, и более высокий уровень безопасности. Топливные резервы находятся в различных местах в Латвии — это означает, что в кризисной ситуации нам не придется рассчитывать на поставки из-за рубежа, которые могут быть затруднены».
Согласно утвержденной правительством новой модели управления резервами, Possessor постепенно осуществляет закупку необходимых государству запасов топлива, чтобы к 2029 году 100 % резервов находились в собственности государства, тем самым переходя от роли покупателя коммерческих услуг к роли владельца ресурсов.
В 2025 году часть нефтепродуктов в государственную собственность была закуплена также в Соединенных Штатах Америки, которые являются союзником Латвии и партнером по экономическому сотрудничеству и играют значительную роль в укреплении энергетической независимости Латвии.
Хотя на конечную цену топлива влияет множество различных факторов — биржевые цены на нефть, логистические расходы на топливо, налоги и торговая наценка, — свое влияние оказывают и расходы на обеспечение стратегических резервов. Учитывая, что 22 декабря прошлого года были приняты изменения в нормативных актах, предусматривающие снижение ставки платы за услугу стратегических резервов с 1 января 2026 года, это может оказать небольшое положительное влияние на цены топлива на автозаправочных станциях.
Резервы, находящиеся в собственности государства, обеспечивают доступность топлива во время энергетического кризиса или угрозы государству, укрепляя национальную безопасность и предоставляя физическую, а не только договорную гарантию доступности ресурсов.
