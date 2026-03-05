Большая часть денег от сданных в тароматы бутылок и банок отправлена жителями Латвии на одно важное дело
В прошлом году жители Латвии, сдавая депозитную тару в тароматы, направили на благотворительность 409 627,80 евро из возвращенной депозитной платы, оказав поддержку четырем направлениям.
Значительная часть пожертвовании — почти 41 % или 165 985 евро и 80 центов — была направлена на поддержку Украины.
Почти треть от общего объема пожертвовании 2025 года — 30 % или 123 162 евро и 70 центов — будет направлена шести приютам для животных. В свою очередь почти каждый пятый евро, в целом 79 144 евро и 90 центов, предназначен для поддержки тяжело больных детей. Существенная помощь будет оказана и малообеспеченным пожилым людям — на эту цель направлено почти 10 % пожертвовании, или 39 902 евро.
Дополнительно 9 895 евро были пожертвованы в тароматах сети магазинов Maxima, где жители в период с апреля по июнь 2025 года могли направить депозитную плату маленьким пациентам реабилитационного центра Poga.
«Мы рады и благодарны за неизменное желание общества протянуть руку помощи и направить депозитную плату тем, кому помощь необходима больше всего. За четыре года депозитная система стала не только эффективным решением для снижения загрязнения окружающей среды, но и доступной и удобной платформой для совершения пожертвовании жителями. Каждое пожертвование, сделанное через таромат, является подтверждением нашей заботы о ближних, поэтому выражаем большую благодарность как жертвователям, так и нашим партнерам по сотрудничеству, которые помогают оперативно и целенаправленно доставлять собранные средства получателям как здесь, в Латвии, так и в Украине», — подчеркивает председатель правления Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Латвия существенно сократила объем денежной помощи украинским беженцам и лишила их одной льготы.