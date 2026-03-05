Большая часть денег от сданных в тароматы бутылок и банок отправлена жителями Латвии на одно важное дело

«Мы рады и благодарны за неизменное желание общества протянуть руку помощи и направить депозитную плату тем, кому помощь необходима больше всего. За четыре года депозитная система стала не только эффективным решением для снижения загрязнения окружающей среды, но и доступной и удобной платформой для совершения пожертвовании жителями. Каждое пожертвование, сделанное через таромат, является подтверждением нашей заботы о ближних, поэтому выражаем большую благодарность как жертвователям, так и нашим партнерам по сотрудничеству, которые помогают оперативно и целенаправленно доставлять собранные средства получателям как здесь, в Латвии, так и в Украине», — подчеркивает председатель правления Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис.