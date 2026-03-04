Популярная в Латвии сеть АЗС сообщила, как сильно подорожает топливо в ближайшее время
Удары США и Израиля по Ирану стали фактором, напрямую повлиявшим на мировые рынки энергоресурсов и, соответственно, на цены в Латвии. Если текущий уровень биржевых цен сохранится, наиболее вероятным сценарием уже в ближайшие дни станет рост цен на топливо на автозаправочных станциях на 10–12 центов за литр. Об этом сообщает KOOL Latvija.
Мировой топливный рынок отреагировал на события на Ближнем Востоке незамедлительно и резко: в течение одних суток котировки на бирже ICE Futures выросли примерно на 20 %, или более чем на 140 долларов за тонну. Фактически за один день цены выросли столько же, сколько за предыдущие два месяца. Если этот уровень сохранится до вечерней фиксации цен PLATTS, латвийские автомобилисты уже в ближайшие дни могут увидеть на табло автозаправочных станций рост на 10–12 центов за литр.
Дальнейшая динамика цен будет зависеть от развития ситуации в Иране, и в настоящее время точно прогнозировать ее крайне сложно. Если стороны конфликта начнут переговоры и договорятся о перемирии, это станет более позитивным сценарием для потребителей энергоресурсов по всему миру. Однако если ракеты одновременно потопят несколько танкеров и серьезно повредят нефтяные терминалы или месторождения, это будет совершенно иной сценарий. В таком случае рост на 10 центов может показаться лишь незначительным эпизодом на фоне гораздо более резкого скачка цен.
"В то же время следует учитывать, что ожидания военной эскалации уже частично были заложены в биржевые котировки, а фундаментальный баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке по-прежнему остается относительно слабым. Поэтому при отсутствии резкого обострения конфликта рост цен в Латвии в краткосрочной перспективе, вероятнее всего, не превысит 10–12 центов за литр по сравнению с концом февраля", - информирует KOOL Latvija.