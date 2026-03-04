Популярная в Латвии сеть АЗС сообщила, как сильно подорожает топливо в ближайшее время

Дальнейшая динамика цен будет зависеть от развития ситуации в Иране, и в настоящее время точно прогнозировать ее крайне сложно. Если стороны конфликта начнут переговоры и договорятся о перемирии, это станет более позитивным сценарием для потребителей энергоресурсов по всему миру. Однако если ракеты одновременно потопят несколько танкеров и серьезно повредят нефтяные терминалы или месторождения, это будет совершенно иной сценарий. В таком случае рост на 10 центов может показаться лишь незначительным эпизодом на фоне гораздо более резкого скачка цен.