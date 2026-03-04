Баллистическую ракету из Ирана ПВО НАТО сбили над Турцией
Иранская баллистическая ракета, летевшая в сторону Турции, была перехвачена средствами ПВО/ПРО НАТО в восточной части Средиземного моря, сообщили 4 марта в Министерстве национальной обороны Турции.
Заявление министерства обороны Турции о перехвате баллистической ракеты:
"Было обнаружено, что баллистическое оружие, запущенное из Ирана и пролетевшее через воздушное пространство Ирака и Сирии, направлялось в турецкое воздушное пространство. Это оружие было своевременно нейтрализовано силами ПВО и ПРО НАТО, дислоцированными в Восточном Средиземноморье.
Было установлено, что часть оружия, упавшая в районе Дёртёль провинции Хатай, принадлежала системе ПВО, которая уничтожила указанную угрозу в воздухе. Никаких жертв или пострадавших не было.
Наша решимость и способность обеспечивать безопасность нашей страны и граждан находятся на самом высоком уровне. Турция выступает за региональную стабильность и мир и способна защищать безопасность своей территории и граждан, независимо от того, откуда исходит угроза.
Любые шаги по защите нашей территории и воздушного пространства будут предприниматься решительно и безоговорочно. Напоминаем, что мы оставляем за собой право отвечать на любые враждебные действия в отношении нашей страны.
Мы призываем все стороны воздерживаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе. В этом контексте мы будем продолжать консультации с НАТО и другими нашими союзниками".