Пентагон использовал Claude для ударов по Ирану и заключил соглашение с создателем ChatGPT. Как нейросети стали важным оружием в современных войнах?

Американские военные обратили внимание на развитие искусственного интеллекта еще в 2014 году, при администрации Барака Обамы. Тогда Пентагон предупреждал, что в будущем появятся роботизированные виды вооружений, которые смогут самостоятельно выбирать цели для обстрелов и ракетных атак. В 2017-м ведомство забеспокоилось из-за инвестиций Китая в американские ИИ-стартапы: оно стало опасаться возможного влияния КНР на оборону США. А в 2023 году министерство заговорило о необходимости использования ИИ в военных целях — и через год уже использовало собственную нейросеть Maven для авиаударов по Сирии.