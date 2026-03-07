"Это же ребенок" больше не работает: общество устало терпеть?

«Я посетил концерт в танцевальной школе моей дочери и, честно говоря, был в шоке. Неужели теперь нормально позволять маленьким детям кричать и бегать туда-сюда? Но бог с ними, с детьми — что за идиоты эти родители, которые это допускают и еще обижаются на любое замечание. Если младший брат или сестра плачет, выйди из зала. Я понимаю, что можно наплевать на окружающих, но на сцене же их собственные дети, которые танцуют именно для своих родителей», — резко высказался в Facebook Улдис.