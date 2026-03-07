"Это же ребенок" больше не работает: общество устало терпеть?
Пока одни латвийцы уверены, что современным детям не хватает дисциплины, другие защищают родителей, оказавшихся между ожиданиями общества и реальностью воспитания. Спор о "культурном поведении" в соцсетях разгорелся не на шутку.
В социальных сетях разгорелись жаркие дискуссии о том, как сегодня родители воспитывают детей. Несколько родителей высказали мнение, что в наши дни детям не хватает дисциплины, и в результате вырастает поколение, которому недостает эмпатии и общепринятых норм вежливости.
«Я посетил концерт в танцевальной школе моей дочери и, честно говоря, был в шоке. Неужели теперь нормально позволять маленьким детям кричать и бегать туда-сюда? Но бог с ними, с детьми — что за идиоты эти родители, которые это допускают и еще обижаются на любое замечание. Если младший брат или сестра плачет, выйди из зала. Я понимаю, что можно наплевать на окружающих, но на сцене же их собственные дети, которые танцуют именно для своих родителей», — резко высказался в Facebook Улдис.
«Про тех родителей, которые все время уткнулись в телефоны, даже говорить не буду. Когда успело вырасти такое поколение без элементарной эмпатии, норм вежливости и понимания того, как вести себя на общественных мероприятиях? И что они вообще могут передать своим детям — только такое же поведение!» — отмечает мужчина.
Многие жители согласились с его словами.
- «Да. Так легко все списать словами: “это же ребенок”. Я регулярно хожу в театр и на концерты, к тому же с полутора лет приучаю дочь к культурным мероприятиям — скоро ей уже будет шесть. Даже маленькая во время спектаклей иногда шепчет мне на ухо: “Мама, они не умеют себя вести. Мне мешают”», — пишет Иева. «И обычно мешают дети, которые пинают ногами переднее сиденье, свистят, дурачатся и довольно громко разговаривают между собой. И самое страшное, что родители рядом этого не замечают. Или делают вид, что не замечают, потому что никаких замечаний или объяснений с их стороны не следует».
- Инaра также считает, что многих детей с раннего возраста не приучают к обществу и элементарным правилам поведения. «Я с одного года брала сына везде, куда только можно… Его с детства учили, как вести себя можно и как нельзя. Это тяжелая и постоянная работа с ребенком. Ничего не происходит за один день. Проблемы начинаются тогда, когда ребенка, который никогда нигде не был, кроме магазина, берут на какое-то публичное мероприятие, где он элементарно не знает и не умеет себя вести».
- «Есть достаточно много родителей, которые делают вид, что им все равно, потому что не хотят признать, что на самом деле сами не справляются со своим ребенком. Такое поведение часто является последствием “gentle parenting”», — считает Солвейга.
- «Где-то я слышала мнение психотерапевтов, что сейчас детей воспитывают как поколение “молодцов”, которым родители за каждую мелочь говорят: “молодец”. Вот и результат», — говорит Лиега.
- Кто-то еще добавляет, что «поколение, родившееся после 1991 года, во многих сферах недееспособно, в том числе и в воспитании детей».
Однако несколько человек встали и на сторону родителей, чьи дети в общественных местах иногда ведут себя шумно.
- «Очень легко кого-то осуждать, не находясь в ситуации этого человека. У меня самой только один ребенок, но я прекрасно понимаю, что родители, у которых несколько детей, могут оказаться в ситуации, когда у старшего выступление, где родителя очень ждут, но младшего не с кем оставить, нет денег на няню, ты одинокий родитель и так далее — и приходится брать его с собой. Поэтому я не понимаю ожиданий полной гробовой тишины».
- Еще один человек отмечает, что «часть молодых родителей запуганы, потому что сейчас каждый второй снимает и фотографирует неприятные моменты, когда ребенка не так взяли за руку или родитель пытается его успокоить». «Потом это публикуется в социальных сетях как насилие, все вырывается из контекста, и родитель оказывается еще более плохим в этой ситуации — не дай бог повысишь голос или не так дернешь ребенка за руку в общественном месте во время истерики».
- Кто-то также добавляет, что это палка о двух концах. «У меня трое детей — 11, 5 и 3 года. Пятилетний с детства спокойно и тихо смотрит концерты, а трехлетний — настоящий непоседа. Все дети разные, даже если их воспитывают одинаково — с любовью и пониманием».