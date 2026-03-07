"Самому молодому нашему клиенту 25 лет": в Латвии растет число людей с деменцией

Чтобы привлечь внимание к этой проблеме и искать решения для поддержки пациентов, в Латвии была организована конференция о пациентах с деменцией и возможностях ухода за ними. Руководитель общества Apeirons Ивар Балодис отметил, что на конференции подробно обсуждались социальные вопросы пациентов: «Мы говорим о том, как улучшать не только медикаментозное лечение, не только подход с медицинской точки зрения, но и больше поднимаем именно социальный вопрос — как не потеряться в обществе. Чтобы у государства была ясная стратегия, как поддерживать семью. Деменция — это болезнь семьи. Это не вина и не беда одного человека».