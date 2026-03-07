"Самому молодому нашему клиенту 25 лет": в Латвии растет число людей с деменцией
В Латвии деменцией страдают примерно 38 000 человек, и специалисты прогнозируют, что из-за старения общества это число будет продолжать расти. Все чаще болезнь затрагивает и более молодых людей, а для семей уход на дому становится серьезным вызовом.
Жительница Государственного центра социального ухода «Земгале» Анна (имя изменено) живет здесь уже более 15 лет. В повседневной жизни ей нравится петь и читать стихи. Специалисты по уходу рассказывают, что для людей с деменцией важнее всего спокойная обстановка, общение и человеческая поддержка, сообщает LSM.lv.
«Они как дети, за ними нужно ухаживать, с ними нужно разговаривать. Им нужно задавать вопросы. Конечно, нужно подождать, пока человек тебе ответит, но все это и есть наша работа. Мы больше подстраиваемся под них», — рассказала сиделка Франтишка Крастиня.
В Государственном центре социального ухода «Земгале» сейчас живут 1200 клиентов, и у 163 из них диагностирована одна из форм деменции, рассказал директор центра Кристап Кейшс:
«Растет как число тех, кто поступает к нам уже с диагнозом деменция, так и число тех, кто уже находится у нас и сталкивается с тем, что деменция становится дополнительным диагнозом. Самому молодому нашему клиенту 25 лет, у него уже выявлены первые признаки».
На начальной стадии заболевания люди часто все еще живут у себя дома, однако по мере прогрессирования болезни уход для семьи становится все более сложным. По оценкам, в Латвии с деменцией живут примерно 38 000 человек. «Сами люди не проявляют активности. Есть такой страх, что лучше диагноз не ставить. Лучше этого не знать, потому что что тогда делать? Поэтому наша цель — двигаться в двух направлениях: во-первых, говорить с людьми, не бояться узнать раньше и начать действовать. Во-вторых, также предлагать услуги социальной реабилитации», — пояснила председатель правления Ассоциации Альцгеймера Зита Екабсоне-Саулите.
Чтобы привлечь внимание к этой проблеме и искать решения для поддержки пациентов, в Латвии была организована конференция о пациентах с деменцией и возможностях ухода за ними. Руководитель общества Apeirons Ивар Балодис отметил, что на конференции подробно обсуждались социальные вопросы пациентов: «Мы говорим о том, как улучшать не только медикаментозное лечение, не только подход с медицинской точки зрения, но и больше поднимаем именно социальный вопрос — как не потеряться в обществе. Чтобы у государства была ясная стратегия, как поддерживать семью. Деменция — это болезнь семьи. Это не вина и не беда одного человека».