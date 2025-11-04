Ужасные преступления в доме престарелых: сотрудник насиловал беспомощных женщин с деменцией

В ходе судебного разбирательства также выяснилось, что Давыдов знал о психическом и физическом состоянии потерпевших. Кроме того, не только руководство Pihlakodu в Табасалу, но и все работники по уходу были в курсе, что одну из потерпевших по требованию ее близких разрешалось мыть и обслуживать только сотрудницам женского пола. Сам Давыдов подтвердил, что знал об этом, но все равно нарушил требование. "Таким образом, Давыдов совершенно сознательно и намеренно проигнорировал эту просьбу, и, по мнению суда, он сделал это по сексуальным мотивам", — отметил суд.