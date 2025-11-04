Ужасные преступления в доме престарелых: сотрудник насиловал беспомощных женщин с деменцией
В Эстонии суд приговорил бывшего сотрудника дома престарелых Pihlakodu Марка Давыдова к 11 годам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении восьми пожилых женщин, находившихся в беспомощном состоянии.
Харьюский уездный суд во вторник признал бывшего работника дома престарелых Pihlakodu в Табасалу Марка Давыдова виновным в сексуальных преступлениях и приговорил его к 11 годам лишения свободы в качестве совокупного наказания. Из срока наказания будет вычтено время, проведенное под стражей в качестве подозреваемого с 21 по 22 декабря 2023 года. В результате к отбытию назначено 10 лет, 11 месяцев и 28 дней. В качестве процессуальных издержек Давыдов должен будет выплатить 6705 евро.
Марк Давыдов обвинялся в том, что, будучи работником дома престарелых, вступал в половую связь или совершал иные действия сексуального характера с восемью потерпевшими. Все пострадавшие были клиентами Pihlakodu в Табасалу и находились в очень преклонном возрасте. По оценке суда, вина Давыдова доказана прежде всего его собственным признанием, а также другими собранными доказательствами.
Главным спорным вопросом в уголовном деле стало то, происходили ли сексуальные действия против воли потерпевших, которые не могли в полной мере осознавать происходящее и оказывать сопротивление, и понимал ли Давыдов, что пользуется их беспомощным состоянием. Хотя Давыдов и признал свою вину в совершении половых актов и других действий сексуального характера с потерпевшими, он утверждал, что никого не принуждал и что отношения были по обоюдному согласию.
"Согласно собранным доказательствам, у пятерых из восьми потерпевших на момент совершения преступлений была диагностирована тяжелая деменция. У троих потерпевших деменция не была диагностирована, однако, учитывая состояние их здоровья, у суда нет никаких сомнений в том, что эти пожилые люди в силу своего возраста и состояния здоровья не могли осознавать происходящее и оказывать сопротивление, то есть находились в беспомощном состоянии", — говорится в решении суда.
В ходе судебного разбирательства также выяснилось, что Давыдов знал о психическом и физическом состоянии потерпевших. Кроме того, не только руководство Pihlakodu в Табасалу, но и все работники по уходу были в курсе, что одну из потерпевших по требованию ее близких разрешалось мыть и обслуживать только сотрудницам женского пола. Сам Давыдов подтвердил, что знал об этом, но все равно нарушил требование. "Таким образом, Давыдов совершенно сознательно и намеренно проигнорировал эту просьбу, и, по мнению суда, он сделал это по сексуальным мотивам", — отметил суд.
Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Арика Лепп выразила удовлетворение тем, что уездный суд полностью согласился с предложенной прокуратурой мерой наказания. А также с тем, что Марк Давыдов действовал умышленно и выбирал потерпевших, которых считал безопасными для себя.
"Потерпевшими были женщины, которые не могли сообщить о происходящем с ними. Самых слабых членов общества, не способных постоять за себя, должны защищать другие. Самое главное — замечать и сообщать. Раскрытие и предотвращение преступлений часто начинается именно с одного внимательного человека, который решает поделиться увиденным или услышанным с полицией или прокуратурой", — сказала Лепп.
Решение суда не вступило в законную силу. Его можно обжаловать в Таллинском окружном суде в течение 30 дней.