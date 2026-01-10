Засыпанный снегом тротуар у магазина: рижанин пожаловался - самоуправление нашло ответственного
Рижанин пожаловался в соцсетях на засыпанный снегом тротуар у торгового центра Aleja. Несмотря на обещания решить проблему, ситуация ухудшилась. Самоуправление указало, кто несет ответственность.
Житель Риги опубликовал в социальных сетях фотографии, на которых видно, что пешеходный тротуар возле торгового центра Aleja практически полностью засыпан снегом. По его словам, вопрос упирается не столько в погоду, сколько в отношение к пешеходам.
Автор публикации отмечает, что представители Rimi Latvia пообещали обсудить ситуацию с ответственными техническими работниками торгового центра. Однако уже на следующий день трактор, убирая снег, еще больше засыпал тротуар, сделав проход для пешеходов практически невозможным.
Labdien! Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par teritorijas uzturēšanu ir atbildīgs īpašnieks vai tiesiskais pārvaldītājs, šajā konkrētajā gadījumā tā ir juridiskā persona. Ir jāvēršas Rīgas Pašvaldības policijā, lai aicinātu īpašnieku sakārtot sev piederošo teritoriju.— Rīga (@RigasDome) January 9, 2026
Рижанин задался вопросом, есть ли смысл обращаться в Рижскую думу, чтобы на проблему обратили более серьезное внимание и провели разговор с владельцем территории.
В комментариях на ситуацию отреагировало самоуправление. Там пояснили, что согласно правилам содержания территории ответственность лежит на собственнике или законном управляющем. В данном случае это юридическое лицо — владелец соответствующей территории. Жителям рекомендовали обращаться в Рижскую муниципальную полицию, которая может обязать собственника привести участок в надлежащее состояние.