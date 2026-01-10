Засыпанный снегом тротуар у магазина: рижанин пожаловался - самоуправление нашло ответственного
Рижанин пожаловался в соцсетях на засыпанный снегом тротуар у торгового центра Aleja. Несмотря на обещания решить проблему, ситуация ухудшилась. Самоуправление указало, кто несет ответственность.

Житель Риги опубликовал в социальных сетях фотографии, на которых видно, что пешеходный тротуар возле торгового центра Aleja практически полностью засыпан снегом. По его словам, вопрос упирается не столько в погоду, сколько в отношение к пешеходам.

Автор публикации отмечает, что представители Rimi Latvia пообещали обсудить ситуацию с ответственными техническими работниками торгового центра. Однако уже на следующий день трактор, убирая снег, еще больше засыпал тротуар, сделав проход для пешеходов практически невозможным.

Рижанин задался вопросом, есть ли смысл обращаться в Рижскую думу, чтобы на проблему обратили более серьезное внимание и провели разговор с владельцем территории.

В комментариях на ситуацию отреагировало самоуправление. Там пояснили, что согласно правилам содержания территории ответственность лежит на собственнике или законном управляющем. В данном случае это юридическое лицо — владелец соответствующей территории. Жителям рекомендовали обращаться в Рижскую муниципальную полицию, которая может обязать собственника привести участок в надлежащее состояние.

