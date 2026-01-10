Засыпанный снегом тротуар у магазина: рижанин пожаловался - самоуправление нашло ответственного

В комментариях на ситуацию отреагировало самоуправление. Там пояснили, что согласно правилам содержания территории ответственность лежит на собственнике или законном управляющем. В данном случае это юридическое лицо — владелец соответствующей территории. Жителям рекомендовали обращаться в Рижскую муниципальную полицию, которая может обязать собственника привести участок в надлежащее состояние.