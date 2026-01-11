Жители Латвии, оказывается, пользуются таким благом, которое редко где встречается в мире
Германия, Италия и Франция - три страны Европейского союза, в которых ухудшились условия для развития гражданского общества. Об этом говорится в докладе CIVICUS, Всемирного альянса организаций гражданского общества и активистов. Все три вышеуказанные страны-члена были понижены в рейтинге с "суженного" состояния гражданских свобод до "затрудненного" уровня - третьего из пяти возможных.
Ситуация ухудшилась
Ежегодный доклад отслеживает состояние свободы ассоциаций, мирных собраний и выражения мнений в 198 странах и территориях, оценивая их как открытые, суженные, затрудненные, подавленные или закрытые.
По всей Европе наиболее часто фиксируются такие нарушения, как задержание демонстрантов, срыв акций протеста, нападения на журналистов, применение чрезмерной силы и публичная диффамация.
Понижение рейтинга Франции отражает нарастание ограничений на мирные протесты и свободу слова, а также злоупотребление законами для роспуска НПО и запугивания активистов в последние годы.
В то же время в Германии, как утверждается в отчёте, ухудшение гражданского пространства происходит "тревожными темпами". Это снижение связано с репрессиями против тех, кто выступает за климатическую справедливость, права мигрантов и против мер жесткой экономии.
Ситуация с гражданским обществом в Италии ухудшилась после принятия в 2025 году законов, которые ввели десятки новых уголовных преступлений, включая ужесточение наказаний за мирные протесты.
Редкий уровень
В Европе Грузия и Сербия перешли в категорию "подавленных" - второй худший рейтинг гражданского пространства, а Швейцария перешла в категорию "суженных".
Это изменение во многом связано с усилением репрессий против правозащитников и протестов в некоторых крупнейших демократических странах Европы.
А что же Латвия? Наша страна в небольшой группе государств, где состояние гражданских свобод отмечено как "открытое", то есть самое высокое. В Европе аналогичный уровень свобод отмечен также в Литве и Эстонии, в скандинавских странах, в Австрии, Словении, Ирландии и Португалии.
Во всем остальном мире только жители трех стран пользуются таким же уровнем свобод - жители Канады, Исландии, Японии и Новой Зеландии.