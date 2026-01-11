Жители Латвии, оказывается, пользуются таким благом, которое редко где встречается в мире

А что же Латвия? Наша страна в небольшой группе государств, где состояние гражданских свобод отмечено как "открытое", то есть самое высокое. В Европе аналогичный уровень свобод отмечен также в Литве и Эстонии, в скандинавских странах, в Австрии, Словении, Ирландии и Португалии.