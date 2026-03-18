Как могли выписать из больницы Страдиня женщину с пулей в спине? Проверят действия врачей
Инспекция здравоохранения проверит действия врачей Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня, выписавших женщину с пулей в спине, сообщает Латвийское телевидение. По ее словам, в Ритабулли ее ранил неизвестный стрелок. Нападавшего до сих пор разыскивает полиция.
Пулю длиной два сантиметра через неделю извлекли в Рижской Восточной клинической университетской больнице. До этого женщина обращалась в больницу Страдиня, где ей не сделали операцию, так как медики оценили ситуацию как не угрожающую жизни и рекомендовали восстанавливаться под наблюдением семейного врача.
Директор по лечебной части Рижской Восточной клинической университетской больницы Юрис Николаенко заявил, что состояние пациентки не было острым. Поскольку пациентка испытывала боль, было принято решение извлечь пулю, пояснил Николаенко.
Представители больницы Страдиня по-прежнему считают, что действовали в соответствии с ситуацией, возможно, лишь коммуникация с пациенткой была недостаточной.
Министр здравоохранения не будет инициировать отдельное расследование произошедшего, однако подчеркивает, что извлечь пулю в больнице Страдиня должны уметь. Главный врач больницы Страдиня Янис Вилманис отметил, что специалисты больницы способны выполнять такие операции, но в данном случае не увидели в этом необходимости.
В Государственной полиции в связи с инцидентом в Ритабулли, где женщине, предположительно, были нанесены телесные повреждения с помощью пневматического оружия, начат уголовный процесс по статье о хулиганстве, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему или если совершено с применением оружия.
Пострадавшей будет назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести телесных повреждений. Правоохранители призывают откликнуться жителей, у которых может быть полезная информация в связи с данным случаем.
Как уже сообщалось, инцидент произошел 4 марта около 14:20. Пострадавшая женщина вместе с подругой отправилась на прогулку по деревянной тропе к морю, когда внезапно почувствовала резкую боль в спине. Звука выстрела слышно не было, и возможный стрелок на месте происшествия замечен не был.
Государственная полиция установила личность, которая, возможно, может быть связана с обстрелом двух женщин в Риге. Правоохранители сообщили порталу Jauns.lv, что в настоящее время информация о возможном виновном проверяется. Оба инцидента, как свидетельствует информация в социальных сетях, произошли в разных местах Риги. Один случай 3 марта произошел в Иманте, возле многоквартирных домов на бульваре Анниньмуйжас, а второй — 4 марта в лесу Ритабулли у деревянного настила, ведущего к морю.
Тем временем полиция усилила патрулирование в районе и призывает откликнуться жителей, у которых может быть полезная информация о произошедшем. О возможных наблюдениях или подозрительных лицах жителей просят сообщать, звоня по телефонам 25496866, 67500715 или 112.