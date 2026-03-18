Как могли выписать из больницы Страдиня женщину с пулей в спине? Проверят действия врачей

Государственная полиция установила личность, которая, возможно, может быть связана с обстрелом двух женщин в Риге. Правоохранители сообщили порталу Jauns.lv, что в настоящее время информация о возможном виновном проверяется. Оба инцидента, как свидетельствует информация в социальных сетях, произошли в разных местах Риги. Один случай 3 марта произошел в Иманте, возле многоквартирных домов на бульваре Анниньмуйжас, а второй — 4 марта в лесу Ритабулли у деревянного настила, ведущего к морю.