Стрельба по прохожим в Риге: полиция проводит расследование и ищет свидетелей
Стрельба по прохожим в двух районах Риги заставила полицию открыть уголовный процесс. Одна из пострадавших проходит экспертизу, а правоохранители призывают жителей откликнуться и помочь найти стрелявших.
Государственная полиция начала уголовный процесс и процессы об административном правонарушении в связи с происшествиями в Риге, когда в Ритабулли и Иманте стреляли по людям, подтвердили в отделе общественных отношений Госполиции.
В связи со случаем в Ритабулли, где женщине предположительно пневматическим оружием были нанесены телесные повреждения, начат уголовный процесс по статье уголовного закона о хулиганстве, если оно связано с нанесением телесных повреждений потерпевшему или было совершено с применением оружия. Потерпевшей будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений.
По факту предполагаемого случая стрельбы в Иманте начат процесс об административных правонарушениях за возможное умышленное нанесение малозначительных телесных повреждений.
Как следует из публикаций в социальных сетях, один инцидент произошел 3 марта в Иманте, возле многоквартирных домов на бульваре Анниньмуйжас. На Facebook было распространено такое сообщение: «Хочу предупредить, что с одного из этих домов какой-то ненормальный стреляет из пневматического ружья. Мои родители сегодня около 16:00 сидели на скамейке детской площадки около этих домов и сверху был выстрел маме прямо в колено. Страшно представить, что могло быть, если бы этот ненормальный попал бы в голову. Будьте бдительны, гуляя около этих домов. Заявление в полицию написано».
В свою очередь общественная организация по развитию района Rītabuļļi сообщила, второй случай 4 марта произошел в лесу Ритабулли, у деревянного настила, ведущего к морю. Организация просит жителей соблюдать повышенную осторожность, особенно у упомянутого настила и в его окрестностях. «Что делать жителям: не передвигайтесь в одиночку по лесной зоне, особенно в сумерках и темноте; заметив подозрительных людей или действия, немедленно сообщайте по номеру 112; не распространяйте неподтвержденную информацию и не публикуйте данные пострадавшего, не мешайте расследованию — дайте полиции выполнять свою работу!» — призывает организация в Facebook.
Полиция проводит расследование. Правоохранители призывают откликнуться жителей, которые могут иметь полезную информацию в связи с указанными случаями.
Ранее Otkrito.lv сообщал, каково сейчас законодательство, кто и когда может покупать пневматическое оружие и насколько оно опасно.