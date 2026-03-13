Стрельба по прохожим в Риге: полиция проводит расследование и ищет свидетелей

Как следует из публикаций в социальных сетях, один инцидент произошел 3 марта в Иманте, возле многоквартирных домов на бульваре Анниньмуйжас. На Facebook было распространено такое сообщение: «Хочу предупредить, что с одного из этих домов какой-то ненормальный стреляет из пневматического ружья. Мои родители сегодня около 16:00 сидели на скамейке детской площадки около этих домов и сверху был выстрел маме прямо в колено. Страшно представить, что могло быть, если бы этот ненормальный попал бы в голову. Будьте бдительны, гуляя около этих домов. Заявление в полицию написано».



В свою очередь общественная организация по развитию района Rītabuļļi сообщила, второй случай 4 марта произошел в лесу Ритабулли, у деревянного настила, ведущего к морю. Организация просит жителей соблюдать повышенную осторожность, особенно у упомянутого настила и в его окрестностях. «Что делать жителям: не передвигайтесь в одиночку по лесной зоне, особенно в сумерках и темноте; заметив подозрительных людей или действия, немедленно сообщайте по номеру 112; не распространяйте неподтвержденную информацию и не публикуйте данные пострадавшего, не мешайте расследованию — дайте полиции выполнять свою работу!» — призывает организация в Facebook.