Обстрелы в Риге: чем опасно пневматическое оружие и что грозит стрелкам?
В последнее время в Риге произошло несколько тревожных преступлений с применением пневматического оружия — были обстреляны люди и поезд. Полиция предупреждает: нарушителям грозит уголовная ответственность, а поиск стрелявших ведется активно. Каково сейчас законодательство, кто и когда может покупать пневматическое оружие и насколько оно опасно?
Пневматический пистолет по внешнему виду и весу напоминает вполне настоящее огнестрельное оружие. В нем используются баллончик CO2 и пули.
TV3 Ziņas провели тест, чтобы показать, какой вред может причинить такое оружие. На дерево повесили две алюминиевые банки, и после выстрелов пули буквально прошили их насквозь. Остается только представить, что происходит, если оружие направляют на человека, — последствия могут быть даже трагическими.
Пневматическим оружием считаются любые виды оружия, использующие давление воздуха или газа для выстрела пулей. В тесте использовался слабый пневматический пистолет, больше предназначенный для тренировок или стрельбы по банкам. Его мощность составляет около двух джоулей. Однако на рынке доступны значительно более мощные образцы. В интернете можно купить пневматическое оружие большой мощности стоимостью в тысячи евро. Попав не в те руки, оно может привести к пугающим последствиям.
К сожалению, в последнее время произошло несколько преступлений, в которых пострадали люди. 3 марта в Иманте, предположительно из пневматического оружия, ранили в ногу пенсионерку, сидевшую на скамейке, а 4 марта в лесу Ритабуллю, у деревянного настила, ведущего к морю, была ранена местная жительница — в ее случае последствия оказались гораздо тяжелее.
«Пострадавшей будет назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить степень тяжести телесных повреждений. В ходе расследования, вероятнее всего, будет назначена экспертиза и пули. В свою очередь по факту возможной стрельбы в Иманте начат процесс об административном правонарушении в связи с возможным умышленным причинением незначительных телесных повреждений», — указала представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.
Полиция в настоящее время ведет активное расследование и призывает откликнуться жителей, у которых может быть информация об этих случаях. Во вторник, предположительно из пневматического оружия, было прострелено стекло поезда на рейсе Рига — Лиелварде перед остановкой «Гайсма». Люди не пострадали, но начата проверка.
В Латвии пневматическое оружие или оружие на CO2 мощностью до 12 джоулей можно купить с 18 лет в лицензированных магазинах без специального разрешения. Если же мощность превышает 12 джоулей, для покупки необходимо разрешение полиции.
Бывший начальник Государственной полиции Артис Велшс подчеркивает: более жесткие ограничения ничего не изменят. Если кто-то захочет, он поедет в другую европейскую страну, где правила мягче, привезет оружие оттуда или найдет другие способы.
«Если сравнивать три страны Балтии, то в Латвии и Литве закон определяет джоули, то есть мощность. У нас это до 12 джоулей, и никакой специальный учет не ведется. Дальше ничего не контролируется — могу продать, отдать кому угодно. Оружие мощностью свыше 12 джоулей регистрируется. В Литве — 7,5 джоуля, то есть строже. В Эстонии вообще не смотрят на джоули, а оценивают по миллиметрам», — пояснил Велшс.
Возможно, за недавними случаями стоят скучающие подростки, ищущие адреналин, предполагает бывший глава полиции. Он предупреждает, что такие действия могут закончиться тюремным сроком.
«Рано или поздно на них выйдут. Какая-то информация всплывет, кто-то где-то похвастается. Люди понесут уголовную ответственность», — подчеркнул Велшс.
В полиции признают: теоретически существует риск, что при покупке оружия через интернет или у зарубежных продавцов кто-то попытается обойти латвийское регулирование. Однако и в таких случаях на человека распространяются требования латвийских нормативных актов об обороте оружия, а за их несоблюдение предусмотрена ответственность.