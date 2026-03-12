Обстрелы в Риге: чем опасно пневматическое оружие и что грозит стрелкам?

«Если сравнивать три страны Балтии, то в Латвии и Литве закон определяет джоули, то есть мощность. У нас это до 12 джоулей, и никакой специальный учет не ведется. Дальше ничего не контролируется — могу продать, отдать кому угодно. Оружие мощностью свыше 12 джоулей регистрируется. В Литве — 7,5 джоуля, то есть строже. В Эстонии вообще не смотрят на джоули, а оценивают по миллиметрам», — пояснил Велшс.