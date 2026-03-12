Генпрокурор назвал два самых частых преступления в Латвии
Самыми распространенными преступлениями в прошлом году были мелкие кражи и вождение в состоянии опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ, сообщил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции генеральный прокурор Арминс Мейстерс, представляя отчет о работе прокуратуры за предыдущий год и задачах на этот год.
В прошлом году было совершено 2765 мелких краж, что на 276 больше, чем в 2024 году. В свою очередь количество дел об управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других веществ сократилось по сравнению с 2024 годом на 57 дел.
Как отметил генпрокурор, эти виды преступлений составляют более половины всех уголовных процессов, которые поступают в ведение прокуратуры. Мейстерс подчеркнул, что эти показатели характеризуют ситуацию в обществе и отношение людей к соблюдению закона.
Генпрокурор отметил, что после криминализации вождения в состоянии опьянения и введения конфискации транспортных средств показатели существенно не изменились, и угроза наказания не удерживает людей от совершения подобных нарушений. Большинство таких дел рассматривается в прокуратуре, однако все чаще они передаются в суд, поскольку обвиняемые не согласны с конфискацией транспортного средства.