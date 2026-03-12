Генпрокурор назвал два самых частых преступления в Латвии

В прошлом году было совершено 2765 мелких краж, что на 276 больше, чем в 2024 году. В свою очередь количество дел об управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других веществ сократилось по сравнению с 2024 годом на 57 дел.