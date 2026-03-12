Ловушки на парковке: почему ваша машина в опасности, даже когда вы не за рулем?

Чаще всего повреждения возникают при движении задним ходом или выезде с парковочного места. Водители маневрируют на очень ограниченной территории, зачастую не замечая другое транспортное средство или препятствие. В таких ситуациях наибольшие убытки обычно возникают, если при столкновении повреждаются сразу несколько деталей кузова. «Хотя неточные маневры на парковках создают основные риски, иногда случаются и необычные ситуации из-за невнимательности. Например, в одном случае машина не была поставлена на ручной тормоз, из-за чего она укатилась на подземную парковку, повредив по пути другой автомобиль, ворота и столб. У машины были зафиксированы обширные повреждения задних дверей, капота, крышки багажника и фар. В другой ситуации водитель при движении задним ходом вместо тормоза нажал на газ и врезался в стоящее авто. В обоих случаях суммы возмещения достигли 9 000 евро», — рассказывает Иво Данче.