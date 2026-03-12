Ловушки на парковке: почему ваша машина в опасности, даже когда вы не за рулем?
В прошлом году количество страховых случаев KASKO, связанных с повреждениями автомобилей на парковках у магазинов, офисов и жилых домов, выросло на 22 %, свидетельствуют данные страхового акционерного общества BTA. За последние три года самая крупная компенсация составила 18 392 евро за аварию, в которой при выезде со стоянки и столкновении с другим авто у машины была повреждена вся левая сторона.
Как отмечает Иво Данче, директор Департамента страховых возмещений BTA, водители чаще связывают риск ДТП с шоссе, перекрестками и большой скоростью, однако на практике аварии регулярно случаются и на парковках, где возможности для маневрирования ограничены, а движение интенсивно.
Машина укатилась на подземную парковку, а водитель перепутал педали — как чаще всего происходят аварии?
Чаще всего повреждения возникают при движении задним ходом или выезде с парковочного места. Водители маневрируют на очень ограниченной территории, зачастую не замечая другое транспортное средство или препятствие. В таких ситуациях наибольшие убытки обычно возникают, если при столкновении повреждаются сразу несколько деталей кузова. «Хотя неточные маневры на парковках создают основные риски, иногда случаются и необычные ситуации из-за невнимательности. Например, в одном случае машина не была поставлена на ручной тормоз, из-за чего она укатилась на подземную парковку, повредив по пути другой автомобиль, ворота и столб. У машины были зафиксированы обширные повреждения задних дверей, капота, крышки багажника и фар. В другой ситуации водитель при движении задним ходом вместо тормоза нажал на газ и врезался в стоящее авто. В обоих случаях суммы возмещения достигли 9 000 евро», — рассказывает Иво Данче.
Он добавляет, что хотя большинство повреждений на парковках относительно невелики (царапины, вмятины, повреждения бамперов) и могут казаться лишь визуальными дефектами, в долгосрочной перспективе они могут привести к коррозии. Кроме того, устранение даже небольшой царапины на двери требует перекраски всей детали, что влечет за собой финансовые вложения.
Согласно статистике BTA, среднее возмещение по KASKO за один подобный инцидент на парковке в прошлом году составило 934 евро.
Что делать, если виновник скрылся или не заметил ущерба?
На парковках случается разное: иногда водители намеренно не хотят признавать вину, а иногда просто не замечают, что задели чужую машину. Владелец возвращается к автомобилю и обнаруживает поцарапанную дверь или разбитое зеркало, а виновника нет.
Рекомендации BTA при обнаружении повреждений:
- Зафиксируйте ущерб: немедленно сделайте фото и видео.
- Проверьте камеры: выясните, ведется ли на территории видеонаблюдение.
- Найдите свидетелей: возможно, кто-то видел момент столкновения.
- Вызовите полицию: если есть признаки злого умысла (разбито стекло, украдены вещи).
- Свяжитесь со страховщиком: подайте заявку на возмещение как можно быстрее.
Иво Данче подчеркивает, что KASKO важно и за рубежом. Например, в Польше водитель грузовика на заправке обнаружил повреждения на сумму более 13 000 евро. Виновника удалось идентифицировать благодаря камерам видеонаблюдения.
Риски сохраняются круглый год
Сезонность также играет роль. Зимой это гололед и неубранный снег. В зимние месяцы количество случаев чуть меньше, но суммы возмещений выше из-за заносов. Летом же аварии происходят чаще, но они обычно менее масштабны.
«Классический зимний пример — скольжение. В одном из случаев машина при выезде со стоянки заскользила на обледенелой дороге и врезалась в стоящий впереди автомобиль. Выплаченное возмещение составило 5 200 евро», — говорит Данче.
Независимо от времени года, принцип один: скорость мала, но «цена» ошибки может быть очень высокой. У современных автомобилей даже легкий удар может повредить датчики, камеры или светодиодные фары, ремонт которых обходится дорого.