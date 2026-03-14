Экс-министр обороны Латвии: нужны тысячи устройств для борьбы с дронами, времени осталось немного
Если между Россией и Украиной будет заключен мир и санкции против Москвы ослабят, Кремль может подготовиться к ограниченному конфликту в странах Балтии всего за один-два года, предупреждает латвийский политик Артис Пабрикс.
Россия может подготовиться к ограниченному военному конфликту в странах Балтии в течение одного-двух лет после возможного мирного соглашения с Украиной и отмены западных санкций. Такое мнение в эфире передачи «Ziņu TOP» на TV24 высказал бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс, директор аналитического центра Ziemeļeiropas politikas centrs и руководитель Ассоциации военных технологий, дронов и робототехники.
Он прокомментировал опубликованный анализ литовской разведки о возможных действиях России против стран НАТО. «Да, мы можем всегда обсуждать детали, но в целом я согласен с такой оценкой», — сказал Пабрикс.
По его словам, одним из ключевых факторов может стать массовое производство ударных беспилотников. «Россия уже начала и фактически произвела тысячи дронов по иранским патентам. Где-то эти беспилотники должны храниться, и сейчас они находятся на складах», — отметил эксперт.
Пабрикс подчеркнул, что страны Балтии должны заранее готовиться к подобной угрозе, прежде всего в сфере противодроновой обороны. «Я хотел бы сказать: если у России на складах тысячи "Шахедов", то и на складах Латвии, вероятно, должно быть тысячи устройств для борьбы с дронами», — заявил он. По его словам, латвийская промышленность уже способна производить такие системы. «Мы сами способны их производить, нам не нужно просить их у Украины. Если бы они у нас уже были, мы могли бы просто загрузить самолет и отправить их, например, в Объединенные Арабские Эмираты в качестве помощи», — добавил Пабрикс, отметив, что Латвия пока не закупила такие системы в достаточном количестве.
Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке и реакцию латвийской дипломатии на события в регионе, Пабрикс заявил, что одних политических заявлений недостаточно. «Такие осуждения дипломатически правильны и соответствуют стилю международной политики. Но главный вызов для Латвии сейчас — не в том, чтобы найти правильные формулировки для заявлений.
Главная задача латвийской дипломатии — продолжать поддерживать как можно более хорошие отношения с нашим прежним стратегическим партнером — США — и искать альтернативы тем элементам безопасности, которые ослабли из-за сокращения американской поддержки Европы», — отметил Пабрикс.
Одним из возможных решений он назвал углубление регионального военного сотрудничества. «Я уже говорил об этом раньше: необходимо более глубокое военное сотрудничество со странами Северной Европы и Польшей в регионе Балтийского моря. Конечно, важнейшим партнером остается и Украина», — подчеркнул он.