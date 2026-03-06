Литовская разведка: Россия может быть готова к конфликту в Балтии уже через 3-5 лет - многое зависит от Украины

Тем не менее, даже во время войны Россия проводит военную реформу, что приводит к росту военного потенциала в Калининградской области и вдоль восточных границ НАТО, утверждает разведка. По ее данным, в случае ограниченного конфликта против стран Балтийского региона Россия сможет создать региональное превосходство, по крайней мере, на начальном этапе конфликта. «Это может побудить Кремль применить военную силу, ошибочно оценив ситуацию и в надежде на то, что НАТО не сможет своевременно отреагировать, конфликт удастся локализовать и быстро завершить в благоприятном для России направлении, оставив ядерное сдерживание в качестве предохранителя», — говорится в оценке угроз.