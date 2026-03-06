Литовская разведка: Россия может быть готова к конфликту в Балтии уже через 3-5 лет - многое зависит от Украины
Литовская разведка предупреждает: будущее безопасности Балтии напрямую зависит от хода войны в Украине. Озвучены конкретные сроки, в которые Россия может восстановить силы и быть готовой к новому конфликту в регионе.
По данным Департамента государственной безопасности Литвы и Второго департамента оперативных служб, если война в Украине продолжится, Россия подготовится к ограниченному конфликту в регионе в течение шести-десяти лет. Если же Россия и Украина подпишут мирное соглашение и Запад отменит санкции против Москвы, она подготовится к ограниченному конфликту в Балтийском регионе в течение одного-двух лет, а к широкомасштабному военному конфликту с НАТО — в течение шести-десяти лет.
«Ситуация с безопасностью Литвы и региона напрямую зависит от хода войны России против Украины, поскольку это определяет возможности России по наращиванию своей военной мощи», — говорится в оценке угроз.
«Пока России приходится направлять почти все имеющиеся ресурсы на войну против Украины, ее возможности создавать военные угрозы другим государствам ограничены», — говорится в документе.
Тем не менее, даже во время войны Россия проводит военную реформу, что приводит к росту военного потенциала в Калининградской области и вдоль восточных границ НАТО, утверждает разведка. По ее данным, в случае ограниченного конфликта против стран Балтийского региона Россия сможет создать региональное превосходство, по крайней мере, на начальном этапе конфликта. «Это может побудить Кремль применить военную силу, ошибочно оценив ситуацию и в надежде на то, что НАТО не сможет своевременно отреагировать, конфликт удастся локализовать и быстро завершить в благоприятном для России направлении, оставив ядерное сдерживание в качестве предохранителя», — говорится в оценке угроз.
Литовская разведка указывает, что Россия постепенно реализует планы развития армии, о которых объявила в декабре 2022 года. Согласно им, вдоль границ восточных стран НАТО бригады расширяются до дивизий и формируются совершенно новые воинские соединения.
По данным разведки, развитие вооруженных сил в России охватывает и Калининградскую область — дислоцированная здесь бригада морской пехоты расширяется до дивизии, в дальнейшей перспективе предусматривается формирование и других дополнительных частей.