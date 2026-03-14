Действительно ли в проблемах премьера виноваты ее специалисты по коммуникации? Увольняется уже четвертый
Вчера стало известно, что работу в бюро премьер-министра Эвики Силини завершила советник по вопросам коммуникации Анна Удре. За несколько лет она стала уже четвертым человеком, покинувшим эту должность.
Как пояснили в канцелярии правительства, решение принято в связи с «новыми профессиональными вызовами и дальнейшими карьерными возможностями». В бюро премьер-министра Удре проработала один год и два месяца. Работу в бюро продолжает советник Инга Васильева, которая отвечает за вопросы межотраслевого сотрудничества и стратегической коммуникации, сообщили в канцелярии.
Там также отметили, что по вопросам коммуникации СМИ могут обращаться к консультанту Департамента стратегической коммуникации и координации Кабинета министров Мадаре Саковиче, которая находится в тесном контакте с бюро премьер-министра.
Тяжелая неделя для публичного имиджа Силини
Недавно покинувшая должность Анна Удре стала уже четвертым советником по коммуникациям в бюро Эвики Силини. Когда Силиня вступила в должность премьер-министра, ее советником по коммуникации стал бывший журналист Алексис Золднер. Позже он покинул пост, чтобы присоединиться к рижскому офису депутата Европейского парламента Мартиньша Стакиса. Тогда причины ухода были очень похожими на те, что озвучила Удре — «профессиональные вызовы».
После ухода Золднера должность заняла Эдите Матусевичa, однако она проработала лишь около месяца. После Матусевичи пост заняла Элина Лидере, которая работала с ноября 2024 года до 1 апреля 2025 года. Затем эти обязанности в бюро Силини перешли к Удре, которая теперь также покинула должность.
Стоит отметить, что новость об уходе Удре завершает для Силини относительно тяжелую неделю с точки зрения ее публичного имиджа. Много вопросов вызвало интервью премьер-министра в четверг в программе «Rīta panorāma», где Силиня временами высказывалась неточно, что заставило усомниться в ее компетентности по отдельным вопросам.
Позднее серьезную критику вызвало и ее выступление в Сейме с докладом о работе правительства.