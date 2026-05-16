Житель Риги "вложил" деньги в золото после серии звонков "сотрудников Google, банка и полиции"
Пенсионер из Риги поверил "сотрудникам Google, банка и полиции" — и в итоге за собственные деньги купил золотые монеты почти на 22 тысячи евро, которые передал мошенникам.
28 апреля в Рижском управлении Пардаугава Государственной полиции был начат уголовный процесс по факту возможного мошенничества и легализации преступно полученных финансовых средств. В ходе расследования выяснилось, что мужчина 1958 года рождения получил телефонные звонки от нескольких лиц, представлявшихся сотрудниками различных учреждений.
Сначала мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником службы безопасности Google, и заявил, что его аккаунт был взломан. После этого мужчина получил звонок якобы от сотрудника банка, который сообщил, что на счет мужчины поступила крупная сумма денег, возможно связанная с мошенническими действиями.
Позже позвонил еще один злоумышленник, представившийся сотрудником полиции, и заявил, что проводится расследование, в рамках которого требуется сотрудничество, а для этого необходимо приобрести золотые монеты.
Мужчина поверил мошенникам и за собственные средства купил монеты на общую сумму 21 654 евро. Приобретенные монеты были переданы гражданину Латвии 1966 года рождения, который затем передал их гражданину Азербайджана 1967 года рождения.
Обоих подозреваемый полиции удалось задержать. В отношении задержанных применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Более подробные детали схемы мошенничества полиция пока не раскрывает.