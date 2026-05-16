Умеренное употребление алкоголя продлевает жизнь? Доктор Апинис объяснил, так ли это
Помогает ли умеренное употребление алкоголя продлить жизнь? Правильный ответ – «да», если сравнивать умеренное употребление алкоголя с чрезмерным. В любом другом случае – «нет». Впрочем, есть много нюансов. Об этом в своей статье для Otkrito.lv пишет известный латвийский врач Петерис Апинис.
В Латвии пьют больше всех
Говорить об алкоголе в предвыборный период – грех. Избиратель теоретически любит свое здоровье, но на практике – свое удобство и кошелек, а значит, скорее всего, будет протестовать против любых ограничений на продажу алкоголя.
Ни один политик не включит в свои обещания повышение акциза на алкоголь и запрет на продажу алкоголя по воскресеньям и на автозаправочных станциях.
Каждая партия пишет свою программу, это рутинная работа, которую не читает ни один избиратель, но которую в редакции каждой газеты или портала вынуждена читать самая младшая сотрудница, для которой главный редактор не нашел другого применения. Обычно эта начинающая журналистка доходит до раздела, где партия обходит стороной употребление алкоголя в Латвии и возможные ограничения, вырывает несколько слов из контекста, и получается непонятная новость, которая ждет нас в новостях следующего Сайма.
Жители Латвии, включая младенцев и столетних старушек, в среднем потребляют 12–13 литров чистого этанола в год. Почему я не использую официальные цифры? В потреблении алкоголя много неизвестного, например, самодельный канью или напиток, похожий на кальвадос, трансграничная торговля и поток нелегального алкоголя из Беларуси и России. Независимо от того, сколько именно средний латвиец потребляет этанола в год, это позволяет нам уверенно занимать первое место в Европейском союзе.
Латвийцы в Европе пьют больше всех, и это напрямую коррелирует со смертностью и другими плохими показателями, о которых я вынужден повторять многократно.
Средняя продолжительность жизни латышей составляет 76,7 года (данные 2024 года), и это третий самый низкий показатель ожидаемой продолжительности жизни в Европейском союзе, примерно на 5 лет ниже среднего показателя по ЕС — 81,7 года. Зато в Латвии наблюдается самый большой гендерный разрыв в продолжительности жизни – женщины живут почти на 10 лет дольше мужчин (81,5 года у женщин против 71,6 года у мужчин). Проще говоря – у латвийских мужчин самая низкая ожидаемая продолжительность жизни в Европе, и это напрямую коррелирует с потреблением этанола. На Празднике песни и танца хорам пожилых людей не хватает басов, а танцевальным группам – мужчин, способных вместе со своей партнершей выбежать на поле стадиона.
Состояние здоровья пожилых людей в Латвии свидетельствует о самом низком показателе количества лет, прожитых в добром здравии в возрасте 65 лет в Европейском союзе как у мужчин, так и у женщин.
Статистика Латвии действительно не радует с точки зрения здоровья. Согласно последним данным ОЭСР и Евростата, Латвия в настоящее время занимает последнее место как среди стран Европейского союза, так и среди стран Организации экономического сотрудничества и развития по ряду критических категорий в области здравоохранения и экономики. Если объединить те причины смерти, которые можно было предотвратить, и те, которые можно было вылечить, в Латвии зарегистрировано 543 случая смерти на 100 000 жителей, что является самым высоким показателем в Европейском союзе, где средний показатель составляет 258.
Меньше алкоголя — меньше бед
Латвия могла бы снизить бремя болезней, сократив потребление алкоголя. На самом деле именно сокращение потребления алкоголя было бы самым эффективным способом улучшить здоровье и экономическое положение всей нации. Алкоголь — это не просто вредная привычка, а огромная системная нагрузка, которая влияет не только на самого потребителя, но и на всю систему здравоохранения, работу полиции и государственный бюджет.
С медицинской точки зрения этанол является канцерогеном, так считает не только ВОЗ, но и рядовой онколог. Меньше алкоголя означает меньше случаев рака груди, печени, пищевода и кишечника. Алкоголь в умеренных и больших дозах повышает артериальное давление как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, а также увеличивает риск инсульта и инфаркта.
Очень значимыми проблемами употребления этанола и его прямыми последствиями являются цирроз печени и жировая дистрофия печени.
Сокращение потребления этанола в стране позволило бы снизить количество травм (с последующей инвалидностью) в быту, на дорогах, на рабочих местах, а также количество утонувших. Этанол присутствует в большинстве бытовых конфликтов и физических нападений, а также актов насилия, и эти привычки в стране также следует сокращать. Меньше алкоголя означает меньше разводов, меньше травмированных детей и более стабильную эмоциональную обстановку в семье.
Алкоголь является депрессантом. Хотя люди часто используют его в качестве антидепрессанта для снятия стресса или депрессии, с биологической точки зрения он вызывает тревогу и депрессию или усугубляет уже имеющиеся состояния. Алкоголь влияет на загруженность больниц, особенно переполняя приемные и отделения неотложной помощи пациентами с отравлениями и травмами. В Латвии алкоголь является невидимой причиной частых больничных листов и прогулов из-за похмелья.
Как снизить уровень алкоголизма?
Автор этих строк в течение последних тридцати лет прямо или косвенно отстаивал в Сейме и в СМИ точку зрения, что для Латвии настало время сократить потребление алкоголя. Особенно потому, что в соседних странах, которые ввели алкогольную политику (повышение цен, ограничение доступности), показатели здоровья улучшились уже за 2–5 лет.
Наши соседи литовцы ввели строгие ограничения и не обанкротились. Напротив — в Литве потребление алкоголя и смертность снизились.
Чтобы Сейм добился реального и измеримого снижения потребления алкоголя, одного волшебного решения будет недостаточно. Всемирная организация здравоохранения рекомендует так называемую стратегию Best Buys — комплекс мер, которые являются наиболее эффективными и выгодными для государства. Первым и наиболее существенным ограничением стало бы ограничение объемов и доступности продажи алкоголя. Латвия в настоящее время отличается тем, что алкоголь доступен на каждом углу и практически в любое время. Первым шагом должно стать строгое отделение продажи алкоголя от продуктов питания в супермаркетах, а в небольших магазинах — удаление алкоголя из зоны самообслуживания и размещение его за спиной продавца. Второй шаг — запретить продажу алкоголя на автозаправочных станциях, чтобы сократить импульсные покупки. Также ограничение времени в рабочие дни и запрет на продажу алкоголя по воскресеньям сократили бы эти импульсные покупки.
Очень важной стратегией в ограничении доступности алкоголя было бы регулярное и предсказуемое повышение налогов на все группы алкогольной продукции, обеспечивающее рост налогов быстрее, чем инфляция и заработная плата. Правительству следует договориться с Эстонией и Литвой о единой налоговой политике в отношении алкоголя (чтобы положить конец алкогольному туризму). Как известно, в мире к алкогольным напиткам, не облагаемым акцизом, обычно применяются и другие налоги и сборы, и это стало бы хорошей поддержкой для государственного бюджета.
Кроме того, было бы желательно установить минимальную цену, по которой можно продавать один грамм чистого алкоголя. Это эффективно искоренило бы дешевые крепкие напитки (например, крепкое пиво или дешевые вина), которые являются главным источником проблем для малообеспеченных и зависимых жителей.
Не знаю, как это сделать, но очень важно было бы запретить рекламные и маркетинговые уловки в сфере торговли алкоголем. Современный маркетинг превращает употребление алкоголя в «гламур» или нормальную часть жизни.
Следует полностью запретить рекламу алкоголя на телевидении, радио, в интернете и в среде. Следует запретить предложения типа «2 по цене 1» или любые скидки, которые стимулируют покупку большего количества напитков. Кроме того, следует ограничить спонсорство массовых мероприятий и в сфере спорта.
Очень важным шагом в борьбе с алкоголизмом было бы направление части доходов от акцизного налога на программы лечения зависимости и психологическую поддержку. В настоящее время в Латвии лечение зависимости за счет государства труднодоступно и стигматизировано.
Общество готово
В Латвии исторически сложилось очень сильное скептическое отношение к любым установленным государством ограничениям по борьбе с алкоголизмом. Самый популярный аргумент — если в магазине нельзя будет купить водку, то купят у соседа крутку, канджу или белорусскую водку.
На самом деле за этим аргументом стоят супермаркеты и другие розничные продавцы. Торговцы и производители — влиятельная группа интересов, которая боится падения прибыли, и их аргументы о потерянных налогах часто находят отклик в обществе.
Кроме того, многие члены общества (ну, конечно, не алкоголики, возможно, даже те, кто пьет умеренно) воспринимают любые ограничения на алкоголь как посягательство на личную свободу — даже мои товарищи по команде обычно сердито спрашивают меня: «Я взрослый человек, почему мне не разрешают купить пиво после тренировки?
Парадокс — общество кричит об ужасных данных (случаи смерти, аварии, насилие), но в то же время яростно защищает свое право купить спиртное в последнюю минуту на заправке.
Тем не менее, мнение общества постепенно меняется, и на то есть несколько причин. Поколение Z и миллениалы относятся к алкоголю гораздо осторожнее, чем их родители. Для них важнее душевное здоровье и продуктивность, а не сидение с бутылкой. Люди начинают связывать высокие показатели дорожно-транспортных происшествий, насилия и преждевременной смертности с дешевым и доступным алкоголем. Возникает понимание: «Мы платим за эту доступность своей безопасностью».
Латвийское общество не единодушно, но, на мой взгляд, оно более готово к переменам, чем 20 лет назад. Скорее всего, общество приняло бы ограничения, если бы боролись с «точками» и контрабандой, тогда не было бы ощущения, что страдают только честные покупатели.
Продлевают ли небольшие дозы алкоголя жизнь?
Алкоголь создает парадокс. С одной стороны, он связан с более чем тремя миллионами смертей в год по всему миру и способствует таким социальным проблемам, как насилие в семье и дорожно-транспортные происшествия. С другой стороны, согласно эпидемиологическим исследованиям, умеренное ежедневное употребление алкоголя — а это распространенная практика во всем мире – связан со снижением риска развития ряда серьезных заболеваний, в том числе диабета 2-го типа, ишемической болезни сердца, коронарной болезни сердца и инсульта. Информация противоречива, и трудно определить, насколько методологически точны эти исследования и как они соотносятся с несомненной токсичностью алкоголя.
Связь между потреблением этанола и здоровьем человека сложна. Есть попытки объединить эту связь в «J-образной кривой», а именно в теории, что небольшой или умеренный объем употребления алкоголя может обеспечить определенную защиту от конкретных проблем со здоровьем. Однако эта теория по-прежнему является предметом научных споров. В любом случае я постарался углубиться в несколько метаанализов, результаты которых показывают, что по сравнению с людьми, никогда не употреблявшими алкоголь, у тех, кто употребляет алкоголь в небольших количествах, снижен риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
В то же время гораздо более широко подтверждено, что этанол токсичен. Негативное воздействие на здоровье, вызываемое большим потреблением алкоголя, хорошо задокументировано и неоспоримо, и вытекает из токсичности этанола. Метаанализы показывают, что употребление алкоголя в больших и даже умеренных количествах связано с гораздо более высоким риском общей смертности.
Одновременно и полезен, и вреден?
Мне непонятно, как многие исследования могут обнаруживать пользу от небольшого или умеренного потребления алкоголя, несмотря на его объективную токсичность даже в малых дозах. Следует полагать, что виновата неполнота научных данных или неполная доступность противоречивых исследований.
Профиль токсичности этанола не является линейным: при линейном росте потребления алкоголя риски для здоровья растут экспоненциально, и, таким образом, даже при небольшом потреблении риск остается низким.
Если риск, создаваемый самим этанолом, достаточно низок, возможно, что другие аспекты употребления алкоголя — его социальное и коммуникативное воздействие, а также влияние растворенных в алкоголе алкалоидов — могут приносить пользу, превышающую негативное воздействие этанола. Другими словами, связь между алкоголем и здоровьем сложнее, чем может показать J-кривая, поэтому необходим более тонкий подход к оценке влияния алкоголя.
С этой точки зрения наибольшее внимание уделяется красному вину. Многие люди и даже исследователи считают, что красное вино обладает полезными для здоровья свойствами, которые в основном связывают с его богатым содержанием антиоксидантов. Ресвератрол, полифенол, содержащийся в кожице красных виноградин, изучен больше всего, и выдвинута гипотеза, что он предотвращает ишемическую болезнь сердца, хотя большинство этих исследований опровергнуто. Тем не менее, ресвератрол — далеко не единственный антиоксидант или биологически активная молекула в красном вине, которая могла бы принести какую-либо пользу здоровью.
В семидесятых годах прошлого века появился термин «французский парадокс», а именно: французы употребляли пищу с насыщенными жирными кислотами в больших количествах, чем американцы, но заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями у них была значительно ниже — даже на 42 % ниже, чем у американцев. Этот удивительный факт заставил исследователей выдвинуть теорию, что регулярное употребление красного вина является одним из факторов, способствующих здоровью сердца.
Еще более удивительно – в метаанализе продольных исследований 2022 года было установлено, что умеренное потребление красного и белого вина связано с 28-процентным снижением риска ухудшения когнитивных функций. Нарративный обзор 24 исследований еще больше подтвердил эти результаты, показав, что умеренное потребление вина — особенно в рамках средиземноморской диеты — может приносить пользу здоровью. Довольно обширное и серьезное исследование с участием пациентов с сахарным диабетом 2 типа показало, что у тех пациентов, которые пили красное вино в минимальных дозах, по сравнению с теми, кто пил только воду, несколько снизились некоторые компоненты метаболического синдрома.
Публикации о положительном влиянии небольших доз этанола на здоровье равносильны выводу «чем дальше в лес, тем больше дров». Исследования по вину и этанолу в целом полны недостатков, которые могут привести к неверной интерпретации результатов. Почти все исследования являются относительно краткосрочными, но в этих краткосрочных рандомизированных исследованиях предпринимались попытки изучить влияние алкоголя на различные потенциальные факторы здоровья и долголетия; в них участвовало сравнительно небольшое количество участников, и они в основном сосредоточены на оценке таких показателей, как изменения уровня ЛПВП или маркеры воспаления.
Сравнительно небольшие, плохо спланированные краткосрочные клинические исследования и ограниченные долгосрочные исследования обычно сосредоточены на клинически несущественных показателях и не дают нам ценной информации о влиянии этанола на здоровье. Пока не будет проведено крупное долгосрочное клиническое исследование, в котором основными показателями будут конкретные клинические результаты, наше понимание влияния алкоголя на здоровье останется неполным. Крупномасштабные долгосрочные рандомизированные контролируемые исследования потребления алкоголя считаются слишком сложными по различным этическим, финансовым и логистическим причинам. Таким образом, большая часть наших знаний основана на обсервационных исследованиях, которые, хотя и дают ценные указания, подвержены систематическим ошибкам и не способны доказать причинно-следственные связи.
Польза для здоровья, приписываемая умеренному употреблению алкоголя, скорее является результатом в целом более здорового образа жизни и ответственного поведения, демонстрируемого такими умеренными потребителями этанола — эта склонность к факторам, возможно, может играть большую роль в исследованиях по красному вину, чем в исследованиях по этанолу в целом, поскольку потребление красного вина обычно связано с социально-экономическим статусом, средиземноморской или принципиально здоровой диетой, чем общее потребление алкоголя. Скорее всего, именно поэтому у нас нет данных о благотворном влиянии водки и самогона на здоровье — такие привычки употребления алкоголя очень редко связаны с иным здоровым поведением.
Попробуем сделать выводы
С данными, которые якобы свидетельствуют о корреляции между умеренным употреблением этанола и благоприятными результатами для здоровья, следует быть осторожными, поддерживая употребление этанола только потому, что кто-то где-то написал, что это полезно для здоровья.
Утверждение о том, что ежедневное употребление алкоголя, и в особенности красного вина, может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, не является убедительным по сравнению с преимуществами умеренного употребления по сравнению с полным воздержанием от алкоголя.
Этанол в целом не может быть средством для улучшения здоровья. Этанол является биологически токсичным веществом. Ни один уровень потребления этанола не может считаться полностью безопасным или полезным для здоровья.
При умеренном употреблении алкоголя (например, красного вина) идеально было бы делать это во время еды и как можно раньше перед сном, чтобы избежать вредных привычек в употреблении алкоголя и снизить риск вреда.
Связь между употреблением этанола и показателями здоровья представляет собой лабиринт сложных факторов, на который влияют такие переменные, как генетика человека, привычки образа жизни, а также вид и количество употребляемого алкоголя. И хотя текущие исследования направлены на разрешение этой сложности, чрезвычайно важно пояснить, что употребление алкоголя следует рассматривать в первую очередь в контексте снижения вреда, а не как стратегию улучшения здоровья.
Тем, кто не употребляет этанол, не следует начинать это делать, руководствуясь неверной информацией о том, что это сделает их здоровее.