Умеренное употребление алкоголя продлевает жизнь? Доктор Апинис объяснил, так ли это

Чтобы Сейм добился реального и измеримого снижения потребления алкоголя, одного волшебного решения будет недостаточно. Всемирная организация здравоохранения рекомендует так называемую стратегию Best Buys — комплекс мер, которые являются наиболее эффективными и выгодными для государства. Первым и наиболее существенным ограничением стало бы ограничение объемов и доступности продажи алкоголя. Латвия в настоящее время отличается тем, что алкоголь доступен на каждом углу и практически в любое время. Первым шагом должно стать строгое отделение продажи алкоголя от продуктов питания в супермаркетах, а в небольших магазинах — удаление алкоголя из зоны самообслуживания и размещение его за спиной продавца. Второй шаг — запретить продажу алкоголя на автозаправочных станциях, чтобы сократить импульсные покупки. Также ограничение времени в рабочие дни и запрет на продажу алкоголя по воскресеньям сократили бы эти импульсные покупки.