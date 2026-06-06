В Латвии в воскресенье потеплеет до +24 градусов, но не везде будет сухо
Фото: flickr/rigasdome
В воскресенье будет хорошо и тепло!
В Латвии

В Латвии в воскресенье потеплеет до +24 градусов, но не везде будет сухо

Отдел новостей

Otkrito.lv

Воскресенье в Латвии будет теплым, но местами погода может испортиться: синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу.

В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками. С полудня местами в юго-западных районах ожидается кратковременный дождь, возможна также гроза.

Будет дуть слабый ветер, ночью в отдельных районах сгустится туман. Ночью температура воздуха опустится до +8…+12 градусов, днем воздух прогреется до +19…+24 градусов.

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