В воскресенье будет хорошо и тепло!
В Латвии
Сегодня 18:12
В Латвии в воскресенье потеплеет до +24 градусов, но не везде будет сухо
Воскресенье в Латвии будет теплым, но местами погода может испортиться: синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу.
В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками. С полудня местами в юго-западных районах ожидается кратковременный дождь, возможна также гроза.
Будет дуть слабый ветер, ночью в отдельных районах сгустится туман. Ночью температура воздуха опустится до +8…+12 градусов, днем воздух прогреется до +19…+24 градусов.