ФОТО: над Ригой пролетели шведские истребители
В субботу, 6 июня, в небе над Латвией можно было увидеть два истребителя шведских Военно-воздушных сил JAS 39 Gripen. Их перелет был приурочен к Национальному дню Швеции и стал символическим жестом союзнической поддержки и сотрудничества в регионе.
Как сообщили Национальные вооруженные силы Латвии, около 13.45 шведские истребители пролететели над Рижским замком и памятником Свободы. В перелете участвовали два самолета JAS 39 Gripen. По данным латвийских военных, такая инициатива демонстрирует единство союзников, способность координировать воздушные операции и укреплять региональную безопасность.
Самолет JAS 39 Gripen — многоцелевой шведский истребитель, разработанный компанией Saab. Он предназначен для выполнения разных задач, включая воздушное патрулирование, перехват целей и поддержку операций в воздухе. Производитель описывает Gripen как многоцелевую платформу, рассчитанную на быструю адаптацию к новым технологиям и меняющимся угрозам.
Перелет в Латвии прошел именно в день, когда Швеция отмечает свой национальный праздник. 6 июня в стране связывают с избранием Густава Васы королем Швеции в 1523 году, а также с принятием важных конституционных актов. Официальным государственным праздником этот день стал сравнительно недавно — с 2005 года.
Символическое значение такого перелета стало особенно заметным после вступления Швеции в НАТО. Страна официально стала членом альянса 7 марта 2024 года, став 32-м государством НАТО. Для Балтийского региона это стало важным изменением в системе безопасности: Швеция, Латвия и другие страны региона теперь находятся в одной оборонной структуре.
Подобные перелеты союзнической авиации над Латвией проводятся не впервые. Они обычно рассматриваются не только как военная координация, но и как публичный сигнал присутствия союзников в регионе. В условиях повышенного внимания к безопасности Балтийского моря и восточного фланга НАТО такие действия имеют и практическое, и политическое значение.