ФОТО: над Ригой пролетели шведские истребители

Перелет в Латвии прошел именно в день, когда Швеция отмечает свой национальный праздник. 6 июня в стране связывают с избранием Густава Васы королем Швеции в 1523 году, а также с принятием важных конституционных актов. Официальным государственным праздником этот день стал сравнительно недавно — с 2005 года.