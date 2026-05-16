Москва просто перенаправит войска: США предупредили страны Балтии о рисках после окончания войны
В Вашингтоне предупредили: после окончания войны в Украине Россия может перебросить войска к границам стран Балтии. В США считают, что угроза для восточного фланга НАТО в ближайшие годы может резко возрасти.
Помощник заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Смит предупредил, что после окончания войны в Украине Россия, вероятнее всего, перегруппирует свои силы на восточный фланг НАТО, создавая угрозу того, что в ближайшие годы страны Балтии могут столкнуться с усиленным военным давлением со стороны Москвы.
Выступая во вторник перед американскими конгрессменами, Смит заявил, что, хотя Россия сейчас направляет против Украины «90% своих боевых возможностей», Москва в конечном итоге попытается изменить баланс сил, продемонстрировать свою мощь и создать проблемы для НАТО.
«Это особенно актуально для Балтийского региона», — признал Смит на заседании подкомитета Палаты представителей по иностранным делам, посвященном угрозам безопасности, с которыми сталкиваются Эстония, Латвия и Литва.
Хотя американские чиновники уже много лет предупреждают об угрозах, которые Россия представляет для стран Балтии и восточного фланга НАТО, это заседание продемонстрировало растущую обеспокоенность в Вашингтоне и среди союзников по НАТО тем, что такой риск может стать значительно более реальным в случае достижения перемирия или соглашения о прекращении войны в Украине.
Председатель подкомитета по европейским делам республиканец Кит Селф заявил, что Россия уже восстанавливает свой военный потенциал, одновременно продолжая войну против Украины. «Когда эта война закончится, существует реальный риск того, что Россия сможет разместить свои закаленные в боях войска у границ стран Балтии, — предупредил Селф. — История показывает, что окончание конфликта в Украине не уменьшит российскую угрозу. Вместо этого Москва может просто перенаправить ее в другое направление».
Смит отметил, что угрозы уже проявляются в российских кибератаках, диверсионных операциях и использовании гибридной тактики, направленной против Балтийского региона.
«Мы должны ожидать, что Россия изменит размещение своих сил», — добавил помощник заместителя госсекретаря, указав, что Москва уже использует «гибридные операции против стран Балтии», чтобы оказывать давление на союзников по НАТО.
Законодатели обеих американских партий неоднократно называли Эстонию, Латвию и Литву примером для других союзников по НАТО, подчеркивая высокий уровень их оборонных расходов и твердую поддержку Украины.
По словам Смита, все три страны Балтии движутся к выполнению требования президента США Дональд Трамп выделять на оборону 5% валового внутреннего продукта. Он отметил, что Латвия стала первой страной НАТО, которая юридически обязалась достичь этой цели.
С момента повторного вторжения России в Украину в феврале 2022 года страны Балтии пожертвовали Украине значительную часть своих оборонных бюджетов. Представитель Демократической партии от Массачусетса Билл Китинг отметил, что три балтийские страны совместно предоставили Киеву помощь, эквивалентную примерно 13% их ежегодных оборонных расходов. «Чтобы достичь объема помощи Украине со стороны Эстонии относительно ее ВВП, США пришлось бы предоставить Киеву помощь более чем на триллион долларов», — подчеркнул Китинг.
Смит заявил, что страны Балтии являются одними из самых надежных союзников НАТО и США в Европе, и напомнил, что они последовательно поддерживают Вашингтон в вопросах расходов НАТО, энергетической безопасности и помощи Украине. «Партнерство США со странами Балтии является сильным, долговременным и стратегически жизненно важным», — подчеркнул он.
Смит отметил, что НАТО и страны Балтии все больше концентрируются на защите от войны беспилотников и киберопераций, извлекая уроки непосредственно из боевых действий в Украине.
«Латвия, например, является крупнейшим производителем беспилотников в Европе после Украины», — заявил помощник заместителя госсекретаря.
Законодатели и чиновники также признали, что страны Балтии активно действуют для сокращения зависимости от России и Китая. Смит сообщил, что в феврале 2025 года страны Балтии полностью прекратили импорт российских энергоресурсов и теперь примерно 80% используемого сжиженного природного газа закупают у США.