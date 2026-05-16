Сборная Латвии по хоккею стартует сегодня на чемпионате мира матчем против сильной Швейцарии

В состав сборной Латвии вошли сразу семь дебютантов чемпионата мира. Свой первый турнир проведет 17-летний нападающий Оливерс Мурниекс, который может стать самым молодым хоккеистом в истории латвийской сборной на чемпионатах мира. Также дебютирует 18-летний защитник Албертс Шмитс, уже выступавший за национальную команду на Олимпиаде и считающийся одним из перспективных кандидатов на высокий выбор на драфте НХЛ. Впервые на чемпионат мира отправился и 22-летний нападающий Сандис Вилманис, уже успевший дебютировать в НХЛ. Кроме того, дебютируют Патрикс Забусовс, Артурс Анджанс, Кристапс Скрастиньш и Оскарс Лапинскис.