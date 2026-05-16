Сборная Латвии по хоккею стартует сегодня на чемпионате мира матчем против сильной Швейцарии
Сборная Латвии по хоккею сегодня в Цюрихе начнет чемпионат мира матчем против хозяев турнира — сборной Швейцарии.
Матч группы А на арене Swiss Life начнется в 21:20 по латвийскому времени. Прямую трансляцию обеспечивает LTV7. Для латвийской команды это будет первая игра на турнире, тогда как швейцарцы в пятницу уже успели обыграть сборную США со счетом 3:1.
В субботу в группе А также сыграют Великобритания и Австрия, а Финляндия встретится с Венгрией. В группе B, матчи которой проходят во Фрибуре, Словакия сыграет с Норвегией, Италия — с Канадой, а Словения — с Чехией.
В состав сборной Латвии вошли сразу семь дебютантов чемпионата мира. Свой первый турнир проведет 17-летний нападающий Оливерс Мурниекс, который может стать самым молодым хоккеистом в истории латвийской сборной на чемпионатах мира. Также дебютирует 18-летний защитник Албертс Шмитс, уже выступавший за национальную команду на Олимпиаде и считающийся одним из перспективных кандидатов на высокий выбор на драфте НХЛ. Впервые на чемпионат мира отправился и 22-летний нападающий Сандис Вилманис, уже успевший дебютировать в НХЛ. Кроме того, дебютируют Патрикс Забусовс, Артурс Анджанс, Кристапс Скрастиньш и Оскарс Лапинскис.
Главный тренер Харийс Витолиньш включил в состав лишь двух по-настоящему опытных хоккеистов — защитников Оскара Цибульскиса, который в 38 лет отправился уже на свой 12-й чемпионат мира, и Ралфса Фрайбергса, который в этом году отметит 35-летие во время своего десятого мирового первенства.
В составе не оказалось ветеранов Микса Индрашиса, Робертса Букартса и Яниса Якса. Из-за травм чемпионат пропустят Родриго Аболс, Артурс Шиловс, Данс Лочмелис, Эрикс Матейко и Анри Равинскис. Также не помогут сборной Кристианс Рубинс, Феликс Гаварс и Рихардс Букартс.
По другим причинам от участия отказались выступающие в НХЛ Земгус Гиргенсонс, Теодорс Блюгерс, Элвис Мерзликинс, Увис Янис Балинскис, а также много лет игравший в Швейцарии вратарь Иварс Пунненовс. Кроме того, команда пока остается без одного из лидеров последних лет Эдуардса Тралмакса, продолжающего выступление в плей-офф АХЛ. Однако руководство сборной заявляет, что место для него в составе сохранено.
Сборная Швейцарии сохранила основной костяк команды, выступавшей на Олимпиаде. Однако из-за травмы не сыграет один из лидеров нападения Кевин Фиала из клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз». Также из-за повреждения турнир пропустит защитник «Нью-Джерси Девилз» Йонас Зигенталер.
В составе швейцарцев заявлены шесть игроков НХЛ, но основу команды составляют хоккеисты местного чемпионата.
Свой следующий матч латвийцы проведут уже в воскресенье против сборной Германии. Затем команду ждут встречи с Австрией, Финляндией, США, Великобританией и Венгрией.
Во второй группе во Фрибуре выступают Канада, Швеция, Чехия, Дания, Словакия, Норвегия, Словения и Италия.
Всего в турнире участвуют 16 сборных, разделенных на две группы. Каждая команда проведет по семь матчей. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, а худшие сборные покинут элитный дивизион. В следующем году их заменят Украина и Казахстан.
В прошлом году чемпионами мира стали американцы, которые в финале в овертайме победили Швейцарию со счетом 1:0. Бронзу тогда завоевала Швеция, разгромившая Данию — 6:2. Латвия в прошлом году заняла десятое место.
Чемпионат мира 2026 года проходит в Цюрихе и Фрибуре и завершится 31 мая.