Во дворце - не только история: в Рундале снова пройдет праздник латвийских виноделов
Во дворе Рундальского дворца в конце мая снова соберутся латвийские виноделы: посетителям обещают местные вина, мастер-классы, продукты фруктовых садов и атмосферу гастрономического праздника в одном из самых красивых мест Земгале.
В этом году 30 мая с 11:00 до 15:00 во дворе Рундальского дворца пройдут вторые Праздники латвийских виноделов.
В мероприятии примут участие 12 латвийских виноделов из разных регионов. Его цель — укрепить сотрудничество между производителями, а также способствовать узнаваемости Баусского края и Земгале в целом как привлекательного направления гастрономического туризма.
На празднике посетители смогут попробовать местные вина, принять участие в мастер-классах, а также познакомиться с латвийским виноградом и продукцией фруктовых садов. На мероприятии выступит певец Жорж Сиксна.
Праздник организует Латвийское общество виноградарей и виноделов совместно с Центром развития предпринимательства и компетенций самоуправления Баусского края.
Латвийское общество виноградарей и виноделов было основано в 2006 году с целью сохранять и развивать традиции выращивания винограда и изготовления вина в Латвии.