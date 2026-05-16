Именно таким — всегда улыбающимся — Райвис Бергс останется в нашей памяти.
Сегодня 13:38
Скорбная весть. Внезапно ушел из жизни наш коллега Райвис Бергс
15 мая 2026 года навсегда останется черным днем для издательства Rīgas Viļņi. Внезапно ушел из жизни наш любимый коллега Райвис Бергс.
Родные Райвиса Бергса в этот скорбный момент просят уважать их право на частную жизнь и не будут давать более подробных комментариев.
Коллектив издательства Rīgas Viļņi выражает глубочайшие соболезнования близким Райвиса и навсегда запомнит его как энергичного и позитивного человека, душу любой компании.