Людей пугают Россией, чтобы скрыть экономический провал: Ензис о ситуации в Латвии
Пока жителей Латвии все чаще предупреждают о внешних угрозах, семьи сталкиваются с совсем другой реальностью — рекордной инфляцией, падением покупательной способности и невозможностью обеспечить прежний уровень жизни, считает Янис Ензис.
Президент Латвийского общества ресторанов Янис Ензис в эфире TV24 заявил, что нагнетание страха вокруг возможной угрозы со стороны России используется как способ отвлечь внимание общества от серьезных экономических проблем в стране. По словам эксперта, подобная стратегия, как он считает, применяется уже много лет.
«Я выскажу свою теорию запугивания — почему это происходит уже последние семь лет. Потому что в стране существуют серьезные макроэкономические проблемы», — заявил Ензис.
Он отметил, что Латвия, по его оценке, оказалась в худшем положении среди стран Балтии по ряду ключевых экономических показателей. «Когда-то мы не были на последнем месте в Балтии по всем макроэкономическим показателям. Сейчас — уже да», — подчеркнул он. Ензис напомнил, что в конце прошлого года в Латвии была одна из самых высоких инфляций в Европе, а покупательная способность населения остается крайне низкой.
«Эти громкие заголовки отвлекают внимание от реальных проблем. Потому что это такой троянский конь — страх, что Россия нападет, что войдут солдаты», — сказал эксперт.
По его мнению, на фоне постоянного обсуждения внешней угрозы люди меньше задумываются о собственном финансовом положении и снижении уровня жизни.
«Человек перестает думать: "Я не могу позволить себе купить это или то". К сожалению, в последнее время это стало стратегией запугивания, чтобы отвлечь внимание от экономических проблем», — считает Ензис.
Особенно тяжелой, по его словам, ситуация стала для семей с детьми. «Из-за огромной инфляции падает уровень жизни. Семьи с тремя детьми могут позволить себе гораздо меньше. Они уже не могут путешествовать, не могут позволить себе многие вещи. Для них главная задача сейчас — одеть и прокормить детей», — заявил он.