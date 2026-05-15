Людей пугают Россией, чтобы скрыть экономический провал: Ензис о ситуации в Латвии

Он отметил, что Латвия, по его оценке, оказалась в худшем положении среди стран Балтии по ряду ключевых экономических показателей. «Когда-то мы не были на последнем месте в Балтии по всем макроэкономическим показателям. Сейчас — уже да», — подчеркнул он. Ензис напомнил, что в конце прошлого года в Латвии была одна из самых высоких инфляций в Европе, а покупательная способность населения остается крайне низкой.