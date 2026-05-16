Экс-министр финансов: без новых лидеров Латвия рискует остаться пустующей окраиной Европы
Бывший министр финансов Эдмунд Крастиньш заявил, что Латвия стремительно отстает от соседей, погрязла в бюрократии и рискует превратиться в пустующую окраину Европы.
Бывший депутат Верховного совета Латвийской Республики, министр по особым поручениям и министр финансов, математик и экономист Эдмунд Крастиньш подчеркивает — в настоящее время Латвия находится в хвосте стран Балтии и, если ничего не изменится, продолжит существовать как провинциальная окраина Европы.
Унаследованные ошибки и упущенный старт
Крастиньш считает, что корни этого отставания следует искать еще в 90-х годах. Одним из главных камней преткновения стала затянувшаяся приватизация, в ходе которой многолетние дискуссии о сертификатах привели к тому, что многие промышленные предприятия времен СССР постепенно пришли в упадок, поскольку не смогли быть конкурентоспособными на рушившемся восточном рынке.
Он также критикует чрезмерную денационализацию, особенно возврат земли под многоквартирными домами. Это создало нездоровые отношения и нерешенные проблемы, которые продолжаются до сих пор.
Наряду с экономическими ошибками проблемой была тесная связь с Россией. «Латвия, в отличие от соседей, значительно дольше сохраняла тесную связь с российским информационным пространством. Эстонцы уже с 70-х годов через финское телевидение были интегрированы в западное культурное пространство, а к латышам даже после восстановления независимости незаметно прилипла российская бизнес-культура, которая не так сильно основана на законах и договорах, а ориентирована на другие цели».
Бюрократия как результат недоверия
Одной из крупнейших проблем, которая сегодня тормозит развитие государства, является огромный бюрократический аппарат и чрезмерное регулирование. Крастиньш объясняет, что бюрократия выросла на основе взаимного недоверия. Пытаясь бороться с коррупцией, были введены бесчисленные комиссии и механизмы контроля, которые делают процессы более дорогими и медленными.
«Эта система способствует культуре, в которой чиновники боятся принимать решения и ошибаться. Лучший способ обезопасить себя от увольнения — ничего не делать.
В результате крупные государственные проекты, например Rail Baltica, превращаются в воздушные замки, где станции начинают строить раньше рельсов, а airBaltic становится моделью, которая без постоянного государственного финансирования нежизнеспособна».
Путь выхода с окраины
Крастиньш приходит к выводу, что нынешний политический потенциал Сейма исчерпан, а нехватка новых идей не позволяет государству совершить прорыв. Чтобы Латвия не стала пустующей окраиной Европы, необходима фундаментальная смена культуры государственного управления.
«Главное решение — это лидерство: министры и премьер-министры, которые своим примером способны вдохнуть жизнь в творчество и хозяйственную ответственность. Это можно сделать только через лидеров, через министров, через премьер-министра. Только так, никак иначе.
Без новых лидеров, которые смогли бы изменить закостеневшее бюрократическое отношение и ориентировать государство на реальные цели, 2035 год для Латвии может наступить с еще меньшим числом жителей и все более заметным отставанием от соседей».