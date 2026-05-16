"Папа, отпусти меня": после смерти брата, матери, отца и жены актер Мартин Шорт потерял еще и дочь
Мартин Шорт впервые публично рассказал о смерти дочери Кэтрин и о том, почему воспринимает ее борьбу с психическим заболеванием как тяжелую болезнь, а не как личный выбор. Актер признался: в этой утрате для него болезненно отозвались последние слова его покойной жены Нэнси Долман.
Мартин Шорт, известный по сериалу «Убийства в одном здании» и фильму «Отец невесты», впервые откровенно рассказал о тяжелой утрате — смерти своей дочери Кэтрин Шорт, которая покончила с собой в феврале 2026 года в возрасте 42 лет. В интервью The New York Times и CBS Sunday Morning актер говорил о горе, через которое проходит его семья, и провел болезненную параллель между смертью дочери и последними словами своей покойной жены Нэнси Долман.
Нэнси Долман, с которой Шорт прожил в браке 30 лет, умерла в 2010 году от рака яичников в возрасте 58 лет. По словам актера, когда в последние минуты ее жизни в комнату вошли парамедики, она сказала ему: «Мартин, отпусти меня». Шорт признался, что в смерти Кэтрин услышал похожий смысл: «Кэтрин говорила: папа, отпусти меня».
«Я не вижу разницы между психическим заболеванием как болезнью и раком как болезнью. В некоторых случаях и то, и другое может быть смертельным. А в некоторых случаях и то, и другое можно пережить», — сказал актер.
По словам Шорта, Кэтрин долго боролась с тяжелыми проблемами психического здоровья: «Моя дочь долго боролась с тяжелыми психическими проблемами, пограничным расстройством личности и другими вещами. Она старалась изо всех сил, пока больше не смогла».
Несмотря на собственные трудности, Кэтрин посвятила жизнь помощи другим. Она была лицензированным клиническим социальным работником, работала в частной практике и сотрудничала с Amae Health, занимаясь поддержкой семей, группами взаимопомощи, общественными программами и психотерапией. У нее была степень бакалавра по психологии и гендерным исследованиям Нью-Йоркского университета, а также степень магистра социальной работы Университета Южной Калифорнии.
Кэтрин нашли мертвой в ее доме в Лос-Анджелесе 23 февраля 2026 года. По данным Los Angeles Times, судмедэксперт установил, что причиной смерти стало огнестрельное ранение головы, а дело проходило под ее юридическим именем Кэтрин Хартли. Семья Шортов тогда опубликовала заявление, в котором выразила глубокое горе и попросила уважать их частную жизнь.
Мартин Шорт и Нэнси Долман усыновили Кэтрин и двух мальчиков — Оливера и Генри. Говоря о смерти дочери, актер подчеркнул, что потеря ребенка ощущается иначе, чем потеря супруга. «Это твой ребенок», — сказал он, добавив, что сейчас пытается «двигаться к свету».
В интервью Шорт также говорил о стигме вокруг психического здоровья и самоубийства. Он отметил, что хочет помочь вывести эти темы из тени, чтобы люди не стыдились говорить о пережитом. По словам актера, важно не прятаться от слова «самоубийство», а понимать, что оно может быть последней стадией болезни.
Для Шорта тема утраты проходит через всю жизнь. В 12 лет он потерял старшего брата Дэвида, погибшего в автокатастрофе. Позже, еще до 20 лет, он лишился матери, умершей от рака, и отца, скончавшегося после осложнений, связанных с инсультом. Эти потери, как говорил актер, сформировали его взгляд на хрупкость жизни. «Нужно праздновать и ценить то, что нам посчастливилось пережить вместе с ними, — сказал Шорт. —Просто думать о них так, будто они на какое-то время ушли в соседнюю комнату».