"Папа, отпусти меня": после смерти брата, матери, отца и жены актер Мартин Шорт потерял еще и дочь

Для Шорта тема утраты проходит через всю жизнь. В 12 лет он потерял старшего брата Дэвида, погибшего в автокатастрофе. Позже, еще до 20 лет, он лишился матери, умершей от рака, и отца, скончавшегося после осложнений, связанных с инсультом. Эти потери, как говорил актер, сформировали его взгляд на хрупкость жизни. «Нужно праздновать и ценить то, что нам посчастливилось пережить вместе с ними, — сказал Шорт. —Просто думать о них так, будто они на какое-то время ушли в соседнюю комнату».