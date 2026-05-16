Тайный брак или просто украшение? Вера Брежнева появилась на Каннском фестивале с обручальным кольцом
44-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в роскошном образе, однако особое внимание привлекла одна деталь - кольцо с внушительным бриллиантом, очень похожее на обручальное.
Для своего особого выхода Вера Брежнева выбрала элегантный и романтичный аутфит, подчеркивающий ее женственную фигуру - олегающий наряд молочного оттенка в греческом стиле с открытыми плечами, аккуратным декольте и деликатным шлейфом.
Стилисты сделали ставку на лаконичность — распущенные волосы с легкой естественной волной и гламурный макияж в стиле nude.
Помимо интригующего кольца, шею певицы украшало массивное колье и браслет, дополняющие вечерний ансамбль.
Артистка с удовольствием позировала международным фотографам, широко улыбалась и совершенно не пыталась спрятать от камер драгоценный камень на «том самом» пальце.
Появление кольца спровоцировало волну слухов о переменах в личной жизни исполнительницы. Три года назад Вера Брежнева официально рассталась с продюсером и композитором Константином Меладзе после восьми лет брака. Экс-супруги предпочли не комментировать причины разрыва и разошлись без публичных скандалов.
С тех пор певица, воспитывающая двух дочерей от прошлых союзов, тщательно оберегала свою приватность. Является ли кольцо в Каннах заявлением о новом замужестве или это просто эффектный элемент вечернего ювелирного гарнитура — сама звезда пока оставляет без комментариев, сохраняя красивую интригу.