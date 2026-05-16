Латвия выразила свое мнение относительно создания Спецтрибунала по агрессии РФ против Украины

Во время сессии была утверждена резолюция о создании Расширенного частичного соглашения о Комитете по управлению Специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины. В общей сложности уже 34 государства-члена Совета Европы, а также Европейский союз, Австралия и Коста-Рика выразили намерение стать участниками Расширенного частичного соглашения о Комитете по управлению Специальным трибуналом и направили соответствующие уведомления в Генеральный секретариат Совета Европы.