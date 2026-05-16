Латвия выразила свое мнение относительно создания Спецтрибунала по агрессии РФ против Украины
Парламентский секретарь Министерства иностранных дел Латвии Артём Уршульскис на министерской сессии Совета Европы подтвердил твердую поддержку Латвией создания Специального трибунала по агрессии против Украины. Об этом сообщает МИД ЛР.
14–15 мая 2026 года в Кишиневе, столице Молдовы, парламентский секретарь Министерства иностранных дел Латвии Артём Уршульскис принял участие в ежегодной 135-й министерской сессии государств-участников Совета Европы.
Во время сессии была утверждена резолюция о создании Расширенного частичного соглашения о Комитете по управлению Специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины. В общей сложности уже 34 государства-члена Совета Европы, а также Европейский союз, Австралия и Коста-Рика выразили намерение стать участниками Расширенного частичного соглашения о Комитете по управлению Специальным трибуналом и направили соответствующие уведомления в Генеральный секретариат Совета Европы.
Во время сессии парламентский секретарь подтвердил твердую приверженность Латвии защите основных ценностей Совета Европы — демократии, верховенства закона и соблюдения прав человека, которые являются основой безопасности, стабильности и сплоченности европейского пространства.
Артём Уршульскис также подчеркнул значительную работу Латвии по поддержке Украины. Латвия твердо поддерживает создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, а также деятельность Реестра ущерба и Международной комиссии по рассмотрению претензий. Латвия входит в число первых государств, ратифицировавших Конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий.
«Это является четким подтверждением нашей приверженности обеспечению международной ответственности за преступление агрессии», — подчеркнул Уршульскис.
