"Билет в Гаагу выписан": Совет Европы принял решение о запуске спецтрибунала для Путина
Совет Европы сделал шаг, который в Киеве уже называют "точкой невозврата": специальный трибунал против российской агрессии официально стал юридической реальностью, а фамилии будущих обвиняемых уже прозвучали публично.
Комитет министров Совета Европы 15 мая принял ключевое решение для запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Решение было утверждено во время министерского заседания в Кишиневе.
37 государств мира и Европейский союз поддержали Расширенное частичное соглашение о создании Руководящего комитета Специального трибунала. Этот документ стал третьим учредительным актом будущего трибунала и фактически закрепил юридическую основу его запуска.
В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что соглашение определяет административные и управленческие принципы работы трибунала, а также создает механизмы для расширения международной поддержки. Присоединиться к соглашению смогут как страны Совета Европы, так и другие государства.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что «была пройдена точка невозврата — Специальный трибунал стал юридической реальностью». При этом он отметил, что это только начало процесса привлечения к ответственности. По словам Сибиги, трибунал должен стать аналогом Нюрнбергского процесса для современной Европы и восстановить справедливость после войны против Украины.
«Путин всегда хотел войти в историю. И этот трибунал поможет ему этого достичь. Он войдет в историю как преступник. И не только он. Путин, Шойгу, Герасимов, Бортников, Золотов, Медведев, Патрушев, Лукашенко и другие — сегодня все они получили свой билет в Гаагу», — заявил глава украинского МИД.
Министр также подчеркнул, что система ответственности будет состоять из трех элементов: самого Специального трибунала, Международной компенсационной комиссии и Реестра убытков. По данным украинских властей, трибунал планируют разместить в Гааге. В ближайшие этапы войдут создание руководящего комитета, разработка процедур, назначение судей, прокуроров и следователей.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая сообщила, что трибунал может начать работу уже в 2027 году. Первые решения, по предварительным оценкам, могут быть вынесены не раньше 2028 года.
«Впервые после Нюрнберга и Токио появляется отдельный механизм ответственности за развязывание агрессивной войны против Украины. Начавшие ее понесут ответственность. Это уже неизбежно», — подчеркнула Мудрая.
Украинская сторона считает, что создание трибунала станет одним из ключевых международных механизмов привлечения к ответственности политического и военного руководства России за преступление агрессии против Украины.