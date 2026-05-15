5-летняя девочка исчезла на пляже и погибла в Гауе: какое наказание получили ее мать и отчим
Суд вынес решение по трагедии, потрясшей всю Латвию: родители пятилетней девочки, утонувшей в Гауе после исчезновения на пляже в Сигулде, получили наказание спустя почти 4 года после трагедии.
Рижский районный суд на этой неделе назначил пробационный надзор матери и отчиму девочки, утонувшей в Гауе в 2022 году. Они обвинялись в жестоком обращении с малолетним ребенком и противоправном причинении смерти по неосторожности. Суд признал обвиняемых виновными в инкриминируемом им преступлении и назначил матери девочки пробационный надзор сроком на четыре года, а отчиму — пробационный надзор сроком на четыре года и шесть месяцев.
Как сообщалось ранее, прокуратура передала уголовное дело в суд 5 декабря 2023 года. Согласно обвинению, 26 июня 2022 года оба обвиняемых вместе с малолетними детьми, воспитывавшимися в их семье, прибыли на официальный пляж у Гауи в Сигулде. Обвиняемые, на которых лежала обязанность заботиться о девочке, обеспечивать ее постоянный надзор и безопасность на пляже возле реки Гауя, оставили ребенка без присмотра и не следили за ней, а также не обеспечили безопасные условия и среду, соответствующие возрасту ребенка, в том числе подходящее по возрасту оборудование для безопасного плавания.
В результате халатных действий обвиняемых девочка, оставшись без присмотра, оказалась в Гауе и утонула.
Прокурор удовлетворена назначенным судом наказанием обвиняемым, поскольку оно соответствует тому, о каком прокурор просила в суде. Кроме того, вид и мера наказания в данном случае определены каждому обвиняемому индивидуально и в соответствии с личностью, характером совершенного деяния и другими обстоятельствами данного уголовного дела.
По мнению прокурора, назначенное обвиняемым наказание достигнет целей. Хотя пробационный надзор является альтернативным видом наказания, в данных обстоятельствах он признан соразмерным и соответствующим. Во время исполнения наказания обвиняемые будут участвовать в программах пробации, способствующих их ресоциализации, при этом не изолируясь от общества.
Как уже сообщалось, 26 июня 2022 года полиция получила информацию о том, что на пляже у Гауи в Сигулде пропала пятилетняя Эвита. В ее поисках были задействованы значительные силы Государственной полиции, других служб, предприятий и добровольческих организаций, а также откликнулись более 200 добровольцев, помогавших как человеческими ресурсами, так и лодками и другой техникой.
Поисковые мероприятия в основном проводились на территории реки Гауя — неоднократно проверялись как береговая территория, так и сама река и ее русло. Одновременно в местах, куда невозможно было добраться пешком или на лодке, использовались дроны и вертолет Государственной пограничной охраны.
После почти трех суток непрерывных поисков 28 июня между поселком Гауя и Сигулдой совместный патруль полиции, Земессардзе и добровольцев обнаружил в реке пропавшую пятилетнюю девочку без признаков жизни.