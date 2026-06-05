Борщевик против Латвии - 1:0. Почему инвазивный сорняк продолжает захватывать наши земли?

По ее словам, борщевик преимущественно распространяется на неиспользуемых землях и других территориях, недоступных для механической борьбы или имеющих ограничения на применение средств защиты растений (районы возле поверхностных водоемов, охраняемые территории, города). В то же время закон о защите видов и биотопов предусматривает, что за допущение распространения особей, включенных в список инвазивных видов Латвии, за неосуществление мер по ограничению их распространения или за создание условий для их размножения может быть вынесено предупреждение либо наложен штраф: для физического лица - до 1500 евро, для юридического лица - до 3000 евро.