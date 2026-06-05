Борщевик против Латвии - 1:0. Почему инвазивный сорняк продолжает захватывать наши земли?
Борщевик остается одной из самых проблемных инвазивных угроз Латвии: бороться с ним дорого, использовать — почти невозможно. Пока художники и пчелы нашли ему применение, государство напоминает — за бездействие домохозяйствам грозят штрафы.
До сих пор основной акцент делался на ограничении распространения и уничтожении борщевиков, а не на их использовании как ресурса. Ученые продолжают искать способы практического применения биомассы борщевика, однако пока без ощутимых результатов. Использовать эти агрессивные растения научились разве что пчелы, собирающие с их цветов довольно вкусный мед, и художники, создающие из стеблей борщевика различные предметы интерьера и световые объекты, сообщает Latvijas Avīze.
Хотя в Латвии существует немало видов растений и животных, признанных учеными инвазивными или потенциально инвазивными, только для двух из них - борщевика Сосновского и испанского слизня - разработаны специальные правила Кабинета министров, подробно описывающие методы ограничения их распространения и уничтожения.
Оказывается, борщевик Сосновского является проблемой не только Латвии. Он признан инвазивным видом и на уровне Европейского союза (ЕС). В государствах-членах действует регламент об инвазивных видах, включающий в общей сложности 114 различных видов, среди которых находится и печально известный борщевик.
Борьба с борщевиком Сосновского возложена на землевладельцев и самоуправления, при этом государственное финансирование на эти цели не выделяется.
"Государственная поддержка на борьбу с борщевиком предоставлялась в 2006 и 2007 годах. Оценив полученные результаты, сами сельскохозяйственные организации не поддержали ее продолжение, поскольку тогда исчезает заинтересованность в полном уничтожении борщевика. Кроме того, это требует значительного финансирования из государственного бюджета - нескольких миллионов евро", - отмечает старший эксперт отдела сельскохозяйственных ресурсов и устойчивости окружающей среды Министерства земледелия Илзе Слокенберга.
По ее словам, борщевик преимущественно распространяется на неиспользуемых землях и других территориях, недоступных для механической борьбы или имеющих ограничения на применение средств защиты растений (районы возле поверхностных водоемов, охраняемые территории, города). В то же время закон о защите видов и биотопов предусматривает, что за допущение распространения особей, включенных в список инвазивных видов Латвии, за неосуществление мер по ограничению их распространения или за создание условий для их размножения может быть вынесено предупреждение либо наложен штраф: для физического лица - до 1500 евро, для юридического лица - до 3000 евро.
"Если на территории, зараженной борщевиком, обнаружено растение с уже сформировавшимся соцветием, считается, что меры по ограничению распространения не были проведены", - поясняет руководитель рабочей группы по ограничению вредных организмов департамента карантина растений Государственной службы защиты растений (ГСЗР) Лига Гришане.
В последние годы случаев применения административных наказаний было немного. В период с 2024 по 2025 год наказание было назначено лишь семи частным лицам и четырем юридическим лицам. Санкции варьировались от предупреждения до денежного штрафа в размере 100 евро.