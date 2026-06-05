В Вентспилсе построят бомбоубежища, но попасть в них смогут лишь немногие жители города
В Вентспилсе ведутся строительные работы по переоборудованию подвальных помещений муниципальных зданий для создания общественных убежищ III категории. К концу лета будут оборудованы восемь убежищ, рассчитанных на прием 3861 человека.
Переоборудование подвальных помещений восьми муниципальных объектов осуществляется в рамках проекта «Адаптация и оснащение объектов самоуправления города государственного значения Вентспилса для нужд гражданской обороны». Общий объем финансирования проекта составляет 366 тысяч евро. В рамках проекта подвальные помещения будут приспособлены для размещения убежищ в театральном доме Jūras Vārti (улица Карлинес, 40), многоквартирном жилом доме на проспекте Лиелайс, 35, в Вентспилсской высшей школе (улица Инжениеру, 101), во 2-й средней школе (улица Кулдигас, 65), в 6-й средней школе (Сарканмуйжас дамбис, 1), а также в трех дошкольных образовательных учреждениях — Zvaigznīte (Сарканмуйжас дамбис, 19), Varavīksne (улица Угалес, 15) и Eglīte (улица Инжениеру, 83).
По состоянию на начало 2026 года население Вентспилса по официальным данным составляло 34909 человек. Таким образом новые убежища смогут принять 11% жителей города.
Убежища III категории предназначены для кратковременного укрытия людей от опасности — ударной волны взрыва и осколков, которые могут возникнуть в случае потенциального военного вторжения, войны или катастрофы.
Первым объектом, где этой весной начались работы по оборудованию убежища III категории, стал театральный дом Jūras Vārti. Строительные работы там уже завершены, и в ближайшее время у входа будет установлена табличка "убежище". В помещениях площадью 350 квадратных метров смогут разместиться 467 человек.
В настоящее время переоборудование подвальных помещений общей площадью 421 квадратный метр ведется в здании Вентспилсской высшей школы, где убежище сможет принять 561 человека, а также в подвале многоквартирного дома на проспекте Лиелайс, 35, где на площади 370 квадратных метров смогут разместиться 476 человек.
Убежища будут оснащены раскладными кроватями, стульями, резервуарами для хранения воды, измерителями уровня CO₂, комплектами инвентаря для убежищ (лопатами, совками, ломами, кувалдами, топорами, молотками, гвоздями, пилами и другими инструментами), аптечками первой помощи, радиоприемниками и другими необходимыми принадлежностями.