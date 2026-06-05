В Вентспилсе построят бомбоубежища, но попасть в них смогут лишь немногие жители города

Переоборудование подвальных помещений восьми муниципальных объектов осуществляется в рамках проекта «Адаптация и оснащение объектов самоуправления города государственного значения Вентспилса для нужд гражданской обороны». Общий объем финансирования проекта составляет 366 тысяч евро. В рамках проекта подвальные помещения будут приспособлены для размещения убежищ в театральном доме Jūras Vārti (улица Карлинес, 40), многоквартирном жилом доме на проспекте Лиелайс, 35, в Вентспилсской высшей школе (улица Инжениеру, 101), во 2-й средней школе (улица Кулдигас, 65), в 6-й средней школе (Сарканмуйжас дамбис, 1), а также в трех дошкольных образовательных учреждениях — Zvaigznīte (Сарканмуйжас дамбис, 19), Varavīksne (улица Угалес, 15) и Eglīte (улица Инжениеру, 83).