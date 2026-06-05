В Латвии уменьшили размер одного из самых популярных денежных пособий
Из-за зимних холодов и резкого роста стоимости энергоресурсов в Латвии были повышены жилищные пособия. С мая месяца это повышение было отменено. Размер пособия опять стал более скромным. Сколько платят сейчас?
Как сообщает Рижская дума, с 1 января по 30 апреля этого года при расчете жилищного пособия применялись повышенные коэффициенты. Такое решение было принято для предоставления большей поддержки социально менее защищенным группам населения и временного расширения круга получателей жилищного пособия в Латвии. Применение повышенных коэффициентов позволило увеличить как размер пособия, так и число жителей, которые могли претендовать на его получение. Однако эти условия были предусмотрены как временная мера поддержки, и с мая 2026 года жилищное пособие вновь рассчитывается с применением ранее установленных — более низких — коэффициентов.
За первые четыре месяца 2026 года на выплату жилищных пособий в Риге было израсходовано в общей сложности 8,59 миллиона евро. В январе на эти цели было направлено 1,56 миллиона евро, пособие получили 9613 жителей, а его средний размер составил 161,88 евро в месяц. В феврале финансирование увеличилось до 1,82 миллиона евро, число получателей выросло до 9908 рижан, а средний размер пособия достиг 183,49 евро. В марте выплаты превысили 2,32 миллиона евро, пособие получили 10 456 человек, а его средний размер увеличился до 222,21 евро. В апреле, который стал последним месяцем применения повышенных коэффициентов, объем выплат достиг 2,90 миллиона евро, число получателей выросло до 11 941 человека, а средний размер пособия — до 242,60 евро в месяц.
В мае, когда вновь начали применяться более низкие коэффициенты, жилищное пособие получили 10 335 человек, а общий объем выплат сократился до 1,89 миллиона евро. Средний размер пособия уменьшился до 182,49 евро в месяц, что наглядно демонстрирует влияние временной меры поддержки на размер выплат и круг получателей.
По сравнению с Латвией в целом средний размер жилищного пособия в Риге на протяжении всего анализируемого периода был значительно выше. В среднем по стране пособие составляло 118 евро в январе, 134,40 евро в феврале, 162,40 евро в марте и 180,90 евро в апреле. В Риге же в эти месяцы средний размер выплаты колебался от 161,88 до 242,60 евро. Это означает, что в столице пособие было примерно на 35–60 евро в месяц выше, чем в среднем по стране.
Рига обеспечивала и значительную часть общего финансирования жилищных пособий в Латвии. В январе в столице было выплачено 40,7% всех средств, направленных на жилищные пособия в стране, в феврале — 39,5%, в марте — 36,3%, а в апреле — 37,5%. При этом в Риге проживала и получала пособие меньшая доля всех получателей по стране — соответственно 29,7% в январе, 28,9% в феврале, 26,6% в марте и 28% в апреле. Это подтверждает, что размер пособия на одного получателя в Риге выше, чем в среднем по Латвии, а также показывает, какие значительные ресурсы столица направляет на поддержку жителей.
В настоящее время при расчете жилищного пособия применяются следующие коэффициенты в зависимости от состава домохозяйства:
- 2,1 — для отдельно проживающего человека пенсионного возраста или лица с инвалидностью;
- 1,7 — для домохозяйств, состоящих только из людей пенсионного возраста или лиц с инвалидностью;
- 1,3 — для остальных домохозяйств.
Как ранее писал Otkrito.lv, Рижская дума предупредила жителей столицы об изменениях в порядке выплаты пособий.