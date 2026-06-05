В Латвии уменьшили размер одного из самых популярных денежных пособий

Рига обеспечивала и значительную часть общего финансирования жилищных пособий в Латвии. В январе в столице было выплачено 40,7% всех средств, направленных на жилищные пособия в стране, в феврале — 39,5%, в марте — 36,3%, а в апреле — 37,5%. При этом в Риге проживала и получала пособие меньшая доля всех получателей по стране — соответственно 29,7% в январе, 28,9% в феврале, 26,6% в марте и 28% в апреле. Это подтверждает, что размер пособия на одного получателя в Риге выше, чем в среднем по Латвии, а также показывает, какие значительные ресурсы столица направляет на поддержку жителей.