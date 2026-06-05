Янис Домбрава обратился к странам ЕС с заявлением относительно граждан России и Беларуси
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава на заседании Совета министров юстиции и внутренних дел Европейского союза в Люксембурге призвал все государства-члены ЕС прекратить практику выдачи виз гражданам государств-агрессоров — России и Беларуси.
Министр выразил поддержку инициативе Эстонии о включении в «черный список» Шенгенской зоны военнослужащих российских вооруженных сил, участвовавших в войне против Украины. Одновременно он призвал Европейский союз действовать единообразно и включить в этот список всех участников боевых действий со стороны государства-агрессора.
«Миграционное давление на внешние границы Европейского союза по-прежнему остается серьезным вызовом. Поддерживаемые режимом Беларуси мигранты продолжают попытки незаконно пересечь границы Латвии, Литвы и Польши. Государственная пограничная охрана сталкивается с новыми вызовами, поскольку миграционное давление в этом году достигло самых высоких показателей за все время наблюдений. Это не только проблема нашего региона — это вопрос безопасности всего Европейского союза», — отметил Янис Домбрава.
Во время встречи с еврокомиссаром по вопросам миграции Магнусом Бруннером министр заявил, что действия Европейского союза до сих пор не были достаточно эффективными для полноценного реагирования на гибридные угрозы на внешних границах. Он подчеркнул необходимость внесения изменений в нормативное регулирование ЕС, которые позволили бы государствам-членам более оперативно и эффективно защищать свои границы. Комиссар подтвердил, что озвученные Латвией опасения и предложения будут учтены в дальнейшей работе.
Также министр призвал Европейский союз более точно отражать миграционное давление на внешних границах, включая в статистику и предотвращенные попытки незаконного пересечения границы. Он подчеркнул, что странам, охраняющим внешние границы ЕС, необходима целевая поддержка для развития инфраструктуры и укрепления возможностей пограничных служб.
Янис Домбрава ранее уже заявлял, что одной из его главных задач на посту министра внутренних дел является ограничение миграции.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что первым распоряжением нового главы МВД Латвии Яниса Домбравы (Национальное объединение) стал приказ сотрудникам системы внутренних дел использовать только латышский язык.