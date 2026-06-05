Янис Домбрава обратился к странам ЕС с заявлением относительно граждан России и Беларуси

Во время встречи с еврокомиссаром по вопросам миграции Магнусом Бруннером министр заявил, что действия Европейского союза до сих пор не были достаточно эффективными для полноценного реагирования на гибридные угрозы на внешних границах. Он подчеркнул необходимость внесения изменений в нормативное регулирование ЕС, которые позволили бы государствам-членам более оперативно и эффективно защищать свои границы. Комиссар подтвердил, что озвученные Латвией опасения и предложения будут учтены в дальнейшей работе.