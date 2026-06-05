Затяжной кризис в Ормузском проливе может ускорить отказ от нефти

Она подчеркнула, что даже если мир будет восстановлен уже завтра, последствия будут ощущаться еще долго — как минимум несколько месяцев. Что касается сжиженного природного газа (СПГ), то здесь сохраняется много неопределенности. С одной стороны, в Катаре, на долю которого приходится 17% мирового экспорта СПГ, повреждена инфраструктура, и пока неясно, сколько времени потребуется на ее восстановление.