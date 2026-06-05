Затяжной кризис в Ормузском проливе может ускорить отказ от нефти
Даже если судоходство через Ормузский пролив восстановится немедленно, мировые цены на нефть будут оставаться повышенными еще несколько месяцев, а затяжной кризис может ускорить глобальный отказ от нефти.
Затяжная блокада Ормузского пролива может создать стимул для перехода от нефти к другим источникам энергии и отказа от энергоемких видов деятельности. Об этом в интервью агентству LETA заявила главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик.
«Даже если сегодня Ормузский пролив будет полностью разблокирован, ценам на нефть потребуется несколько месяцев, чтобы вернуться к докризисному уровню.
Это связано с тем, что часть нефтяных месторождений частично остановлена, и для возобновления работы потребуется несколько недель», — пояснила Яворчик, добавив, что танкеры также необходимо будет вернуть на прежние маршруты, поскольку сейчас они находятся в других местах.
Она подчеркнула, что даже если мир будет восстановлен уже завтра, последствия будут ощущаться еще долго — как минимум несколько месяцев. Что касается сжиженного природного газа (СПГ), то здесь сохраняется много неопределенности. С одной стороны, в Катаре, на долю которого приходится 17% мирового экспорта СПГ, повреждена инфраструктура, и пока неясно, сколько времени потребуется на ее восстановление.
Яворчик добавила, что некоторые источники говорят даже о нескольких годах, необходимых для возвращения к полной мощности. Вместе с тем позитивным фактором является то, что в этом году планируется запуск новых СПГ-мощностей, что может снизить давление на рынок.
По ее словам, после разблокировки Ормузского пролива на стабилизацию цен на нефть может уйти несколько месяцев или до полугода, тогда как влияние на рынок СПГ будет сохраняться дольше.
Говоря о возможном затягивании конфликта, Яворчик отметила, что в марте ЕБРР провел расчеты, которые показывают вероятность изменения структуры спроса на энергоносители. «Если цены на нефть продолжат оставаться высокими или даже вырастут по сравнению с нынешним уровнем, это создаст стимул для перехода с нефти на другие источники энергии и отказа от энергоемких видов деятельности. Согласно нашим расчетам, это приведет к стабилизации цен на уровне немного выше 100 долларов США за баррель», — сказала Яворчик.