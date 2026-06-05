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В Латвии
Сегодня 13:06
В Латвии объявлено желтое предупреждение: ожидаются сильные грозы, ливни и град
Вечером в пятницу, 5 июня, в Латвии будут формироваться кучево-дождевые облака, местами ожидаются сильные грозы, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Во время грозы возможны интенсивные ливни, град и резкие порывы ветра. Грозы продолжатся до первой половины следующего дня.
Объявлено предупреждение желтого уровня о грозе. В большей части Латвии оно будет действовать с 17.00 пятницы до 13.00 субботы.
⚠️05.06. vakarā Latvijā veidosies gubu-lietus mākoņi - vietām gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, iespējama krusa. Negaisi turpināsies līdz nākamās dienas priekšpusdienai.⛈️— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) June 5, 2026
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Метеорологи предупреждают:
- по возможности следует искать укрытие в закрытых помещениях и избегать активностей на улице;
- особая осторожность необходима в местах, наиболее подверженных воздействию грозы, — в лесах и на открытых территориях;
- во время грозы возможны перебои с электроэнергией и услугами;
- при резких порывах ветра сломанные ветки деревьев и другие оторванные предметы могут разноситься по воздуху;
- ливни могут вызвать повышение уровня воды и подтопление низинных территорий;
- условия движения на дорогах могут быть затруднены, ухудшение видимости и аквапланирование могут увеличить время в пути;
- грозу может сопровождать град, который способен повредить сельскохозяйственные культуры;
- следует позаботиться и о домашних животных, поскольку они также подвержены рискам, связанным с грозой.