В Латвии объявлено желтое предупреждение: ожидаются сильные грозы, ливни и град
Фото: LETA
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В Латвии объявлено желтое предупреждение: ожидаются сильные грозы, ливни и град

Отдел новостей

Otkrito.lv

Вечером в пятницу, 5 июня, в Латвии будут формироваться кучево-дождевые облака, местами ожидаются сильные грозы, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во время грозы возможны интенсивные ливни, град и резкие порывы ветра. Грозы продолжатся до первой половины следующего дня.

Объявлено предупреждение желтого уровня о грозе. В большей части Латвии оно будет действовать с 17.00 пятницы до 13.00 субботы.

Метеорологи предупреждают:

  • по возможности следует искать укрытие в закрытых помещениях и избегать активностей на улице;
  • особая осторожность необходима в местах, наиболее подверженных воздействию грозы, — в лесах и на открытых территориях;
  • во время грозы возможны перебои с электроэнергией и услугами;
  • при резких порывах ветра сломанные ветки деревьев и другие оторванные предметы могут разноситься по воздуху;
  • ливни могут вызвать повышение уровня воды и подтопление низинных территорий;
  • условия движения на дорогах могут быть затруднены, ухудшение видимости и аквапланирование могут увеличить время в пути;
  • грозу может сопровождать град, который способен повредить сельскохозяйственные культуры;
  • следует позаботиться и о домашних животных, поскольку они также подвержены рискам, связанным с грозой.

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Прогноз погодыЛатвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии

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