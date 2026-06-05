Печально известный спа-центр в Резекне снова ищет спасителя

Руководитель управления городской среды и развития самоуправления Георгий Орлов, отвечая на вопросы депутатов, заявил, что победитель аукциона сможет изменить статус здания и предоставлять в нем услуги, связанные со здравоохранением и реабилитацией. Сдать здание в аренду муниципальному или государственному предприятию нельзя, так как в этом случае в соответствии с условиями проекта будет применена финансовая коррекция, и самоуправлению придется вернуть софинансирование Европейского союза.