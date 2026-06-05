В Тукумсе уволили сразу трех пьяных водителей школьных автобусов
Сразу три водителя школьных автобусов, которые должны были везти детей домой после молодежного праздника танца в Лиепае, оказались пьяны. После вмешательства полиции всех их уволили.
Праздник в Лиепае проходил 23 мая. Во время мероприятия в Государственную полицию поступили сообщения от волонтеров, участвовавших в организации праздника, о том, что трое водителей автобусов находятся в явном состоянии опьянения. Полиция проверила информацию и установила, что водители, которые впоследствии должны были отвезти детей домой, действительно были нетрезвы. Сотрудники полиции связались с Тукумским самоуправлением, которое оперативно организовало замену водителей.
В полиции отметили, что всего в ходе мероприятия были проверены около 180 водителей автобусов, и ни у одного из остальных признаков опьянения выявлено не было.
Заместитель председателя Тукумской краевой думы по вопросам социальной политики Байба Плявиня подтвердила агентству LETA, что задержанные были водителями школьных автобусов, работающими в самоуправлении Тукумского края. После инцидента все они были уволены.
По словам Плявини, найти водителей для школьного транспорта непросто, поэтому многие из действующих водителей находятся в предпенсионном возрасте. Тем не менее самоуправление рассчитывает полностью укомплектовать штат водителей школьных автобусов к началу нового учебного года.