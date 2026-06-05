В Тукумсе уволили сразу трех пьяных водителей школьных автобусов
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Водителей автобусов, которые должны были везти детей с праздника, поймали пьяными.
Аварии и происшествия

В Тукумсе уволили сразу трех пьяных водителей школьных автобусов

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Сразу три водителя школьных автобусов, которые должны были везти детей домой после молодежного праздника танца в Лиепае, оказались пьяны. После вмешательства полиции всех их уволили.

Тукумское краевое самоуправление уволило трех водителей автобусов, которые в конце мая были наняты для перевозки детей на Молодежный праздник танца в Лиепае, но не смогли отвезти школьников домой, поскольку находились в состоянии алкогольного опьянения.

Праздник в Лиепае проходил 23 мая. Во время мероприятия в Государственную полицию поступили сообщения от волонтеров, участвовавших в организации праздника, о том, что трое водителей автобусов находятся в явном состоянии опьянения. Полиция проверила информацию и установила, что водители, которые впоследствии должны были отвезти детей домой, действительно были нетрезвы. Сотрудники полиции связались с Тукумским самоуправлением, которое оперативно организовало замену водителей.

В полиции отметили, что всего в ходе мероприятия были проверены около 180 водителей автобусов, и ни у одного из остальных признаков опьянения выявлено не было.

Заместитель председателя Тукумской краевой думы по вопросам социальной политики Байба Плявиня подтвердила агентству LETA, что задержанные были водителями школьных автобусов, работающими в самоуправлении Тукумского края. После инцидента все они были уволены.

По словам Плявини, найти водителей для школьного транспорта непросто, поэтому многие из действующих водителей находятся в предпенсионном возрасте. Тем не менее самоуправление рассчитывает полностью укомплектовать штат водителей школьных автобусов к началу нового учебного года.

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