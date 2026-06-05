В Тукумсе уволили сразу трех пьяных водителей школьных автобусов

Праздник в Лиепае проходил 23 мая. Во время мероприятия в Государственную полицию поступили сообщения от волонтеров, участвовавших в организации праздника, о том, что трое водителей автобусов находятся в явном состоянии опьянения. Полиция проверила информацию и установила, что водители, которые впоследствии должны были отвезти детей домой, действительно были нетрезвы. Сотрудники полиции связались с Тукумским самоуправлением, которое оперативно организовало замену водителей.