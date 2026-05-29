На студенческий праздник песни и танца не хватает денег: МОН возьмет их из школьных обедов

Праздник пройдет с 19 по 21 июня в Риге, в том числе в Латвийском университете, Вецриге и на площади Свободы. В программе праздника - концерты, праздничное шествие и заключительный гала-концерт "До бесконечности" на площади Свободы. Праздник соберет около 5000 студентов из Латвии, Литвы и Эстонии, в том числе 66 хоров, 44 коллектива народного танца и девять духовых оркестров.