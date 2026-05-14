После трагической гибели школьницы в Бауском крае требуют изменить правила безопасности
Гибель 13-летней девочки, выбежавшей из школьного автобуса прямо под машину, потрясла Латвию — теперь жители требуют срочно изменить правила дорожного движения, чтобы полностью останавливать транспорт возле детей.
После трагического происшествия в Бауском крае, где 8 мая 2026 года, выходя из автобуса, погиб ребенок, на платформе ManaBalss.lv была подана инициатива о существенных изменениях в сфере безопасности детей возле школьных автобусов. Автор инициативы — Анете Айзбалте. Публичное продвижение инициативы и ее представление обществу взяла на себя юрист Иева Бранте.
Цель инициативы — добиться того, чтобы автобусы, перевозящие группы детей, стали в Латвии особо охраняемой зоной безопасности, возле которой движение других транспортных средств полностью останавливается или ограничивается минимальной скоростью.
Предложения предусматривают:
- обязательную остановку транспортных средств или движение только «со скоростью шага», пока дети заходят в автобус или выходят из него;
- введение специальных выдвижных знаков STOP на автобусах для перевозки детей;
- более строгие протоколы безопасности и обучение водителей;
- государственные информационные кампании;
- единые стандарты безопасности в муниципальных закупках.
Инициатива основана на международной практике — аналогичная система уже много лет действует в Германии, США, Канаде и других странах.
«Сейчас в Латвии безопасность ребенка возле школьного автобуса во многом основана на надежде, что проезжающий мимо водитель успеет затормозить. Это не система безопасности. Это надежда на удачу. Ребенок не должен расплачиваться своей жизнью за несовершенное регулирование», — подчеркивает Иева Бранте.
«Я считаю, что государство обязано создать такую среду, в которой ребенок возле школьного автобуса будет максимально защищен. Мы не можем требовать от ребенка молниеносной реакции на автомобиль, который приближается со скоростью 90 километров в час. В такие моменты движение должно останавливаться».
Представители инициативы призывают общество, самоуправления и политиков поддержать поправки, которые позволят предотвратить подобные трагедии в будущем.
Как уже сообщалось, 8 мая в Бауском крае в дорожно-транспортном происшествии погибла 13-летняя девочка, которая вышла из школьного автобуса и сразу бросилась через дорогу, не заметив приближавшийся с противоположной стороны автомобиль.
После трагического ДТП самоуправление призвало педагогов говорить со школьниками о безопасности, сообщила руководитель Управления образования самоуправления Байба Шумина. Она рассказала, что утром в понедельник всем школам края было разослано напоминание о необходимости обсудить со школьниками вопросы безопасности, в том числе напомнить о правилах дорожного движения.
По имеющейся у нее информации, вечером 8 мая перед выходом из автобуса и учительница, и водитель автобуса предупреждали детей быть осторожными и перед переходом дороги убедиться, что не приближаются автомобили. «У меня нет оснований не доверять своим сотрудникам, которые являются опытными и ответственно выполняют свои рабочие обязанности, однако в этот раз это не уберегло от несчастья», — заявила Шумина.
Говоря о поддержке школьников после столь трагического происшествия, руководитель Управления образования рассказала, что школа организовала приезд команды психологов кризисного центра, которые в понедельник беседовали с детьми, учителями и родителями погибшей девочки. В свою очередь сотрудники Социальной службы сообщили ей, что двум школьникам оказывается психологическая помощь.