В офисе премьер-министра Латвии появился еще один советник

Во время работы в бывшем Центре межведомственной координации Болевиц отвечал за транспортную отрасль. Он участвовал в разработке Национального плана развития на 2014–2020 годы, а также в подготовке и совершенствовании ряда отраслевых законопроектов и правил Кабинета министров, сообщили в бюро премьер-министра.