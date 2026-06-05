В офисе премьер-министра Латвии появился еще один советник
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс усиливает свою команду: советником по транспорту, связи и крупным инфраструктурным проектам назначен специалист с международным опытом работы Валтерс Болевиц.
В бюро Андриса Кулбергса отмечают, что Болевиц является «экспертом отрасли со значительным международным опытом руководства крупными консультационными проектами, разработки бизнес-планов, концессионных соглашений, процессов преобразований, корпоратизации, целевых показателей и других проектов в области управленческих наук в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока».
Во время работы в бывшем Центре межведомственной координации Болевиц отвечал за транспортную отрасль. Он участвовал в разработке Национального плана развития на 2014–2020 годы, а также в подготовке и совершенствовании ряда отраслевых законопроектов и правил Кабинета министров, сообщили в бюро премьер-министра.
Болевиц имеет докторскую степень в области управления предпринимательской деятельностью. Он был награжден благодарственными грамотами как премьер-министра, так и Кабинета министров.
Архив агентства LETA свидетельствует, что Болевиц также в течение пяти лет занимал должность директора Ассоциации международных инновационных фармацевтических компаний.
Болевиц стал девятым сотрудником бюро Кулбергса. Руководителем бюро является Марек Грушкевиц, советником премьер-министра по вопросам государственного управления — Мартиньш Бренцис, а советником по коммуникациям — Элина Шверна.
Внештатным советником по юридическим вопросам будет Кришс Липшан, а внештатным советником по вопросам информационных и коммуникационных технологий и выборов — Кристс Авотс.
Также в бюро премьер-министра продолжают работать советник по иностранным делам Иварс Лиепниекс, советник по вопросам Европейского союза Салвис Дравиньш и консультант по протокольным вопросам Скайдрите Заране.
Как сообщалось ранее, 28 мая Сейм утвердил новое правительство, которое возглавил Андрис Кулбергс. В коалицию вошли партии «Объединенный список», Национальное объединение, «Новое Единство» и Союз зеленых и крестьян.