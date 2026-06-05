Rīgas siltums снизит тариф - и сразу предупреждает о скором подорожании

Согласно публикации в Latvijas Vēstnesis, рост тарифа на производство теплоэнергии планируется на 2,8% - с 56,7 евро за МВт·ч до 58,31 евро за МВт·ч без НДС, рост тарифа на передачу и распределение теплоэнергии предусмотрен на 4,7% - с 22,03 евро за МВт·ч до 23,07 евро за МВт·ч, рост тарифа на торговлю теплоэнергией планируется на 2,2% - с 1,83 евро за МВт·ч до 1,87 евро за МВт·ч, увеличение компонента акцизного налога планируется на 42,5% - с 0,4 евро за МВт·ч до 0,57 евро за МВт·ч, а компонент непредвиденных доходов предусмотрен в размере 0,92 евро за МВт·ч без НДС.